A app Mensagens da Google é, para a maioria dos smartphones Android, a app padrão para as SMS. É com ela que a maioria comunica nesta rede, aproveitando todas as novidades que têm estado a chegar a este serviço.

Aqui contamos com a rede RCS, que alarga ainda mais esta oferta, algo que nos estamos a habituar a usar. Para alargar ainda mais este cenário, a Google resolveu dar a esta app Mensagens mais funcionalidades para o Android ser também melhor.

O RCS é a evolução que muitos esperavam há já muitos anos para as SMS. Elevou este sistema de mensagens a algo muito maior e deu-lhe novas funcionalidades que eram pedidos pelos utilizadores, e que acabaram por ser encontradas outros serviços de mensagens.

A Google assenta agora as suas novidade no RCS e consegue oferecer ainda mais para os utilizadores do Android. Temos mudanças a vários níveis, desde a pré-visualização de conteúdos até à filtragem de mensagens para facilitar a sua utilização.

Dado que a Apple não usa o RCS, a Google precisou de adaptar a sua app para que a apresentação de mensagens e de reações. É aqui que reside a primeira novidade. Estas mensagens passam a ser vistas da mesma forma nas duas plataformas, para uma experiência igual para todos.

Também a partilha de vídeos e de imagens passa a poder ser feita com o recurso a um link do Google Photos. Isto impede que estes elementos sejam comprimidos nas SMS. Há também a pré-visualização dos vídeos do Youtube.

Por fim, e para organizar as mensagens recebidas, passa a haver uma categorização automática de mensagens entre pessoais e empresariais. Outra novidade é a existência de lembretes para respostas e para os aniversários dos contactos.

Estas novidades da Google já estavam a ser usadas por alguns utilizadores, mas agora estão oficialmente apresentadas. Estas devem ser alargadas a todos e em poucas semanas vão estar acessíveis. Mais uma vez o Android recebe melhorias e quer dar aos utilizadores um serviço verdadeiramente aberto de mensagens e acessível a todos.