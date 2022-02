Google resolveu finalmente um dos maiores problemas do Android Auto

Com cada vez mais utilizadores, graças a uma adoção maior por parte das marcas, o Android Auto tem tido uma visibilidade cada vez maior. Esta solução é perfeita para quem quer usadas funcionalidades de um smartphone diretamente num carro.

Claro que isso tem trazido a público algumas das falhas desta proposta da Google, que as tem tentado resolver de forma rápida. Uma das mais importantes parece agora estar finalmente tratada e traz assim de volta uma das mais importantes funcionalidades do sistema dedicado aos automóveis.

Um grande problema do Android Auto

Foi em novembro do ano passado que as primeiras queixas dos utilizadores do Android Auto foram conhecidas. Nos fóruns da Google começaram a surgir relatos de um problema importante e que limitava a utilização desta proposta.

Do que pode ser visto, os utilizadores queixavam-se que após uma atualização, as SMS deixavam de ser apresentadas no sistema da Google. Isso acabava por não ser uma questão focada num fabricante e era generalizada, quer nos carros, quer nos próprios smartphones.

A Google resolveu de vez esta falha

As soluções normalmente usadas, que passam por eliminar e voltar a associar os smartphones com o carro, parecem não funcionar, o que deixa ainda mais utilizadores limitados. A única solução apresentada era aguardar que a Google resolve-se o problema, algo que nem sempre é rápido.

Afinal, e com a última atualização do Android auto, esta situação parece estar finalmente resolvida. A resposta veio da própria Google, que no seu fórum revelou que esta situação está ultrapassada e que as SMS devem passar a ser apresentadas novamente no Android Auto.

Tudo tem de estar atualizado nos smartphones

A Google pede ainda que os utilizadores tenham apenas um cuidado antes de testar que o problema está efetivamente corrigido. As apps usadas, tanto o Android auto como a apps associada às SMS devem ser atualizadas pela Play Store do Android nos smartphones.

Estará assim tratada uma das maiores falha que a solução da Google para os carros tinha até agora. A Google focou-se em resolver este problema e apresenta agora a solução para os seus utilizadores terem finalmente este sistema completo e funcional de forma total.