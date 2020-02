O Google Play Jogos tem diversificado a sua oferta e aumentado a qualidade dos títulos apresentados. Contudo, esta plataforma quer trazer ao utilizador outras funcionalidades. Por exemplo, enviar uma notificação para o smartphone do utilizador com um jogo diferente todas as semana. Assim, com a chegada da nova versão do Google Play Jogos isso poderá passar a ser realidade muito brevemente.

Há uma aposta neste segmento por parte das marcas, a Google não é exceção e na nova versão implementou algumas novidades.

O Google Play Jogos é uma aplicação usada por muitos utilizadores do sistema operativo Android para acompanhar as novidades no mundo dos jogos para smartphone. Além disso, esta plataforma permite classificar os títulos, registar o progresso e pontuações alcançadas.

Embora a Google procure promover o seu uso para descobrir novos jogos disponíveis para Android, não tem alcançado o sucesso desejado. No entanto, uma nova função poderá estar a ser preparada para alcançar este objetivo.

Google Play Jogos passará a sugerir novos títulos todas as semanas

Com a nova versão do Google Play Jogos, a marca americana procura incentivar os utilizadores a descobrir novos jogos a partir desta aplicação. Com uma simples notificação no smartphone, passaremos a conhecer o jogo recomendado da semana. Esta novidade foi descoberta no código da nova versão v.2020.01.15707 do Google Play Jogos e promete aumentar a interação com os utilizadores desta plataforma.

Além desta descoberta, foi ainda encontrado no código uma referência à possibilidade de jogar diretamente os jogos sugeridos sem sequer os ter de instalar no smartphone, intensificando assim a utilização da funcionalidade jogos instantâneos que a Google tem tentado aplicar na sua loja de aplicações.

Caso não seja amante de notificações, mas seja utilizador deste serviço, a Google adicionou uma opção para desativar esta opção nas definições da aplicação.

Por enquanto, ainda não há data para a chegada deste recurso à ferramenta da Google. No entanto, uma vez que já se encontra no código fonte, esta deverá ser uma novidade que não deverá demorar muito a ser implementada na versão estável da aplicação. Embora se espere por uma confirmação oficial da Google, deveremos ver esta opção disponível numa das próximas atualizações desta ferramenta.