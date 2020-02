voucher “3 em 1”: PTisp e Moloni lançam solução gratuita para empresas

Já ouviu falar do voucher “3 em 1”? Se está a pensar criar um negócio ou acabou de criar a sua empresa, então vai querer saber o que temos para lhe dizer.

A PTisp estabeleceu uma parceria com a Moloni com o objetivo de promover o empreendedorismo. O objetivo passa por apoiar as novas empresas e ajudar a definir novos trilhos no caminho para a digitalização do tecido empresarial português.

Se está a pensar criar uma empresa ou se acabou de criar o seu negócio, saiba como esta parceria poderá proporcionar-lhe, de forma totalmente gratuita, acesso a um conjunto de ferramentas indispensáveis para criar com solidez a sua presença no canal digital.

O que é o voucher 3 em 1?

A PTisp é parceira da Associação DNS.pt, que junto de outros organismos como a ACEPI ou o IRN, criaram o voucher 3 em 1 destinado a novos negócios e empresas criadas na hora. Com esta oferta os novos empreendedores podem ter acesso a tecnologia e os meios necessários para estar mais perto dos seus clientes e potenciar o seu negócio além fronteiras.

Caso seja enquadrável neste programa, a sua empresa terá acesso gratuito durante 12 meses a:

Um domínio registado sob o .PT;

Alojamento partilhado de 20GB de espaço;

Construtor de sites com mais de 200 templates totalmente responsive

WordPress

Backups Diários

Contas de email ilimitadas

Subdomínios ilimitados

Antivírus e Anti-SPAM Premium

+410 aplicações pré-instaladas (WordPress, Joomla, Moodle, etc)

5 Bases dados MySQL

Suporte Gratuito 24/7

Mais detalhes disponíveis aqui.

Oferta 3 em 1 – Moloni + PTisp

Além das vantagens mencionadas, com a parceria entre a PTisp e o Moloni, empresas que tenham acesso ao voucher 3 em 1 passam a ter também a oportunidade única e exclusiva, de utilizar sem custos, o melhor e mais completo software de faturação online do mercado, certificado pela Autoridade Tributária.

12 Meses totalmente gratuitos de um plano Moloni Flex

Este plano, para além de todas as funcionalidades de faturação ilimitada inclui acesso à API e a Plugins para ligação a lojas online, POS com gestão de salas e mesas, Gestão de Stocks, Gestão de Compras, acesso a Apps Móveis (iOS e Android), entre inúmeras outras ferramentas. Adicionalmente, a sua empresa terá acesso gratuito e ilimitado aos canais de suporte da PTisp, assim como atualizações automáticas e sem custos. Esta oferta é apenas válida para empresas elegíveis para a aplicação do programa 3 em 1 e que ainda não possuam um plano subscrito no Moloni.

Como aderir ao voucher 3 em 1

O processo de adesão é muito simples! Para aderir e beneficiar de todas as ferramentas incluídas no voucher 3 em 1, deverá aceder aqui e inserir os dados solicitados (NIF, País e o código promocional que recebeu aquando da criação da empresa).

Depois de aceder, deverá, entre as opções existentes, selecionar a PTisp para usufruir desta oferta especial.

O Moloni é um inovador software de faturação e POS online. Desde micro, a pequenas e médias empresas ou até profissionais liberais, a plataforma ajusta-se às necessidades de qualquer negócio.

A marca Moloni está presente no mercado desde 2012 e a sua aposta na qualidade, nas caraterísticas inovadoras e nos elevados padrões de performance fazem com que atualmente o programa seja conhecido e reconhecido por clientes, parceiros e concorrentes como líder no segmento do software de faturação online em Portugal. – saber mais aqui.

Com mais de 18 anos de atividade, a PTisp é, sem dúvida, a maior referência quando falamos no universo do hosting em Portugal. Com mais de 60.000 domínios, conta com uma infraestrutura própria, assente em 3 data centers com mais de 1.500 servidores, que garantem diariamente serviços digitais a mais de 14.000 clientes ativos. Oferecendo um suporte a clientes premium 24x7x365, a PTisp é o parceiro ideal para o alojamento das suas plataformas digitais.

voucher “3 em 1”