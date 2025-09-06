Zuckerberg apanhado a dizer a Trump que não tem a certeza de quanto planeia investir em IA

A relação entre Mark Zuckerberg e o Presidente Donald Trump sofreu uma transformação notável, culminando num jantar na Casa Branca que juntou vários líderes tecnológicos. Um momento captado por um microfone aberto revelou pormenores cruciais sobre as promessas de investimento em IA nos EUA.

O anúncio público do investimento em IA

O momento mais revelador de um recente jantar na Casa Branca, que reuniu Donald Trump com dezenas de líderes da indústria tecnológica, surgiu de uma captação de áudio inadvertida. Num aparte com o Presidente, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, foi ouvido a pedir desculpa:

Peço desculpa, não estava preparado... Não tinha a certeza de qual era o número que [o Presidente] preferia que eu usasse.

Esta interação, partilhada exaustivamente nas redes sociais, sugere uma coordenação prévia sobre os valores a anunciar publicamente, transformando uma promessa de investimento numa declaração alinhada com as expectativas da administração.

O comentário privado de Zuckerberg serviu para contextualizar a sua declaração pública minutos antes. Durante o evento, que contou com perto de três dezenas de executivos de topo, vários líderes teceram elogios ao Presidente.

Quando questionado diretamente por Trump sobre os planos de investimento da Meta em inteligência artificial (IA) nos Estados Unidos para os próximos anos, Zuckerberg avançou um número astronómico. O líder da Meta afirmou que o valor "provavelmente será algo como, não sei, pelo menos 600 mil milhões de dólares até 2028 nos EUA." O Presidente Trump mostrou-se visivelmente satisfeito.

Uma reconciliação estratégica para a Meta de Zuckerberg

Esta aparente sintonia entre os dois marca uma viragem de 180 graus. Há sensivelmente um ano, o presidente ameaçava o fundador do Facebook com pena de prisão, evidenciando uma relação profundamente degradada.

No entanto, Zuckerberg tem dedicado o último ano a procurar uma reaproximação estratégica. Esse esforço incluiu um donativo de 1 milhão de dólares para a tomada de posse, alterações significativas nas políticas de moderação da Meta e a renúncia pública a iniciativas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão).

Além disso, a empresa adicionou um forte aliado de Trump ao seu conselho de administração e pagou 25 milhões de dólares para encerrar um processo judicial que se arrastava há quatro anos. O momento do microfone aberto parece ser a confirmação de que esta dispendiosa estratégia de reconciliação foi bem-sucedida.

