Que plataforma lidera o mercado de streaming de música?

Com um crescimento contínuo ao longo dos últimos anos, o mercado de streaming de música continua uma guerra acesa entre os 5 principais fornecedores deste serviço, onde se destaca o Spotify.

Mas quem lidera atualmente em número de utilizadores?

Se durante algum tempo o Spotify era rei na categoria de plataformas de streaming de música, temos recentemente assistido a um crescimento de concorrência de outros grandes players do setor tecnológico.

Serviços como o Apple Music, Amazon Music, Youtube Music ou Deezer tem apostado forte e procuram captar cada vez mais utilizadores e introduzir novos conteúdos no mercado.

Que serviço de Streaming de música lidera o mercado?

Com as contas de 2019 do Spotify tornadas públicas, podemos agora olhar para o mercado do streaming de música e perceber como evoluiu no último ano. Segundo os dados partilhados, o Spotify registou uma subida de utilizadores, tendo, no entanto, apresentado novamente prejuízo na sua atividade, com um valor negativo de 73 milhões de euros, mas vamos por partes.

Segundo os dados oficiais, o Spotify registou em 2019 um total de 124 milhões de utilizadores com subscrição, além de 153 milhões de utilizadores com plano gratuito. Em suma, esta plataforma registou assim um total de 271 milhões de utilizadores ativos mensalmente.

Em segundo lugar surge o Apple Music, um serviço que tem angariado cada vez mais utilizadores. Segundo os últimos números oficiais desta plataforma, são já 60 milhões os utilizadores que subscrevem mensalmente este serviço. A este valor não acrescem outros tipos de utilizadores uma vez que o Apple Music não dispõe de um plano gratuito.

Para fechar o pódio surge então o Amazon Music, uma plataforma que se tem aproximado cada vez mais do Apple Music. No total, são já 55 milhões de utilizadores pagos nas várias modalidades que dispõe.

Por fim, surgem então o YouTube Music e o Deezer. No caso do serviço da Google são 20 milhões os subscritores, embora surja aqui uma pequena “batota”. Este valor contempla todos os assinantes dos planos YouTube Premium e YouTube Music, não havendo a garantia que os primeiros utilizem efetivamente este serviço. Por seu lado o Deezer regista 14 milhões na sua modalidade gratuita, que apenas permite ouvir música de forma aleatória. A este valor somam-se 7 milhões de subscritores de plano pago, num total de 19 milhões de utilizadores desta plataforma.

Spotify continua a registar prejuízo

Embora seja o serviço com maior número de utilizadores, a verdade é que o Spotify continua com dificuldades para atingir resultados positivos.

Depois de apresentar no último trimestre de 2018 os primeiros resultados positivos da sua história, havia uma esperança de continuidade em 2019. No entanto, tal não se verificou, tendo regressado aos valores negativos.

Segundo as contas oficiais, a empresa registou receitas de 6 764 milhões de euros que resultou numa mais-valia bruta de 1 722 milhões de euros. No entanto, após se retirarem os 615 milhões de euros gastos em investigação e desenvolvimento, os 826 milhões gastos em vendas e marketing e os 354 milhões gastos em custos administrativos, registou-se um valor negativo de 73 milhões de euros.

Para o ano de 2020, a plataforma sueca estima um aumento de utilizadores, com especial enfoque nos ouvintes de podcast (que registou um crescimento de 16% em utilizadores e 200% em horas ouvidas). A este crescimento estima-se também um aumento nas receitas. No entanto, as previsões apontam para um novo resultado negativo entre 120 e 150 milhões de euros. Caso se confirme, é expectável que 2020 não seja um período de regresso aos lucros para o Spotify.