5 novos jogos para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

O segmento mobile de videojogos é cada vez mais representativo para as grandes empresas dedicadas ao seu desenvolvimento. No entanto, todos os dias, as lojas de aplicações Android e iOS são brindadas por lançamentos de jogos de criadores mais pequenos, com grandes sucessos para smartphone, tablet e até TV.

Falando assim em novidades, recentemente chegaram às plataformas da Google e da Apple alguns jogos que hoje lhe damos a conhecer.

Novos Jogos Android e iOS

Magic: ManaStrike

Em primeiro lugar a sugestão vai para um dos jogos de estratégia em tempo real. Trata-se então de Magic: ManaStrike, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Inclui heróis poderosos representados por cores que terá que escolher para avançar no jogo. Além disso, cada cor tem a sua característica e o jogador terá que criar as suas próprias estratégias para alcançar a vitória.

Homepage: Netmarble

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

Hotel Blast

Hotel Blast é um jogo de enigmas combinado com uma narrativa cativante, cheia de pistas misteriosas! Assim, se gosta de combinar, destruir e fazer de detetive, prepare-se para a viagem de uma vida! Comece a resolver o caso e deixe que Hotel Blast o leve para um fantástico e misterioso mundo!

G.I. Joe: War On Cobra

Escolha um lado e lute em G.I. Joe: War On Cobra! Construa, atualize e defenda a sua base neste jogo de estratégia multiplayer competitivo e de muita ação.

O jogo lançado recentemente, conta, portanto, com versões para Android e iOS de forma gratuita.

Time Guardians – Hidden Object Adventure

Embarque num épico jogo de objetos escondidos, ao mesmo tempo que desfruta na beleza de Londres durante os tempos vitorianos. Encontre pistas escondidas em locais misteriosos, resolva quebra-cabeças e desvende, então, o roubo mais audacioso da história da humanidade neste jogo de objetos escondidos.

Homepage: Nordcurrent

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 [Android]/ 3,6 [iOS] Estrelas

Disney Desafio na Ilha

Por fim, um jogo a pensar nos mais novos: Disney Desafio na Ilha. Neste jogo infantil, encontre e colecione assim personagens fofas da Disney e da Pixar que ganharam vida para restaurar e reconstruir, peça por peça, um paraíso de férias encantado.

Homepage: Gameloft SE

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android]/ 5 [iOS] Estrelas

