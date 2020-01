Top 5 – Apps que o vão ajudar a poupar e a investir o seu dinheiro em 2020

O dinheiro e a forma como é gerido vai refletir-se muito no nosso estilo de vida. Hoje, com os smartphones na nossa mão a toda a hora, é importante ter neles as melhores ferramentas, e estas podem mesmo ser dedicadas à poupança e investimento do seu dinheiro.

Assim, trazemos-lhe 5 opções de apps que vão ter um papel fundamental nesse processo.

Payper – Gestor de faturas online

O Payper é um serviço gratuito online, que permite gerir todas as suas faturas de Eletricidade, Gás, Água, Telecomunicações e, brevemente, também os Seguros estarão disponíveis.

Além disso, a app permite a pesquisa dos melhores tarifários do mercado para o seu caso específico e ainda garantir que mantém o melhor tarifário ao longo do tempo.

Homepage: Spotfokus

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Spendee

As suas despesas, receitas, investimentos e projetos para o futuro, podem todos ser agregados nesta aplicação de gestão orçamental.

Uma das características interessantes é o facto de poder ser sincronizada à sua conta bancária, de forma segura. Mas há mais. Podem ainda ser criadas carteiras e partilhadas com amigos e familiares com quem partilha despesas ou investimentos.

Homepage: PROG

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 [Android]/ 4,5 [iOS] Estrelas

PayPal

O PayPay é um dos mais fiáveis serviços para fazer pagamentos online. No entanto, pode ser uma excelente forma de enviar dinheiro para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo ou fazer transferências para amigos e familiares. Entre muitas outras opções.

Homepage: PayPal

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

Jogo de Investimento – Forex Para Iniciantes

Se o seu objetivo para este ano é começar a investir, pode começar por aqui. Mais do que um jogo, esta é uma app que o vai ajudar a entender conceitos de investimento, a forma como o dinheiro se movimenta no mercado e é claro, os riscos associados a diferentes investimentos.

Money Manager, Expense Tracker

Por fim, a sugestão vai para uma outra app de gestão de carteira. Aquele local onde vai passar a registar religiosamente todos os seus gastos e todas as suas receitas. Mesmo aquele cafezinho que toma de vez em quando a meio da manhã, ou a moeda que dá ao arrumador de carros. Todos os cêntimos contam para perceber onde anda a gastar o seu dinheiro e para onde o poderia canalizar como forma de poupança.

Homepage: Money Manager

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

