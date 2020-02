Mesmo com outras propostas mais usadas, o Telegram tem conquistado o seu espaço e conseguido cativar cada vez mais utilizadores para o seu serviço.

Se nos habituámos a fazer cópias de segurança em quase todos os locais onde estamos presentes, este não deve ser excluído e por isso merece que seja também contemplado e protegido. Assim, hoje explicamos como fazer uma cópia de segurança dos dados da sua conta Telegram.

Tal como muitos mais serviços similares, o Telegram tem garantida a presença num vasto leque de plataformas. Curiosamente, algumas destas oferecem muitas mais capacidades. É aqui, na versão para desktop, que vamos conseguir salvar os dados da conta.

Cópias de segurança deste serviço

Comecem então por instalar, configurar e garantir o acesso a uma das várias versões para desktop. Estas podem ser encontradas no site do Telegram e bastará ser instalada e autorizada numa qualquer app móvel.

De seguida, e já com todas as conversas presentes nesta app, só precisam de chamar o menu que está presente (3 traços horizontais à esquerda). Na lista de opções, devem escolher a que dá acesso às Configurações da app do Telegram.

No passo seguinte, já fora do menu e dentro de uma nova área que, entretanto, foi aberta no centro da app, devem escolher a opção Avançado para poderem continuar.

Na nova área de configuração a que acederam, devem descer para verificar, perto do final, que têm a opção Exportar dados do Telegram. Escolham-na e avancem neste processo.

No passo seguinte, que é o final, devem escolher que tipo de dados querem exportar, desde conversa, multimédia, imagens ou contactos. O ideal é escolher todas as opções.

Para efetivarem o descarregar dos dados, devem autorizar na app móvel. Descarreguem então o ficheiro zip e descomprimam-no para uma localização no PC.

Aí dentro, ao acederem com o explorador de ficheiros, vão encontrar várias pastas e um simples ficheiro html. É este que vos dará acesso aos conteúdos, conversas ou outros dados exportados.

Está organizado e é simples de usar, de forma intuitiva e muito natural. Só precisam de escolher qual o contacto ou conversa e começar a navegar.

Os dados do Telegram ficam assim protegidos

Se preferirem, podem também navegar no sistema de pastas, onde os tipos de dados obtidos vão estar organizados e, ao mesmo tempo, simples de serem acedidos.

É importante que façam este processo de forma regular, para terem uma cópia de segurança sempre atual e pronta a ser usada para eliminar qualquer problema que surja.