Qual será mais rápido, Windows 10 ou Ubuntu? A resposta já existe!

Existe, há já muitos anos, uma luta discreta e não visível sobre qual o sistema operativo mais rápido do mercado. A batalha entre o Windows e o Linux tem acontecido e tem mostrado vencedores claros.

Naturalmente que nestes embates existem sempre fatores que pendem para um dos lados, com áreas onde cada um deles é melhor, tem mais desempenho ou, simplesmente, dá mais ao utilizador. Um novo teste confrontou o Windows 10 com um dos seus concorrentes atuais, o Ubuntu. Os resultados parecem provar decerto o que há muito já se sabia!

Qual o mais rápido? Veja o sistema que ganha

Com o fim do Windows 7, muitos tiveram de optar por migrar para um novo sistema. Se a escolha óbvia seria principalmente o Windows 10, muitos ponderaram também o Ubuntu, por ser gratuito, atual e também garantir um bom desempenho aos utilizadores.

Para mostrar qual o sistema que poderá ser o mais indicado, foi agora realizado um teste de desempenho que colocou o Windows 10 e o Ubuntu 20.04 LTS. Para a base usaram um PC de gama baixo, de apenas 200 dólares.

Ubuntu ou Windows 10? O teste comparou-os

Esta máquina estava equipada com um processador AMD Ryzen 3 3200U, uma gráfica Vega 3, apenas 4GB de RAM e um ecrã de 14 polegadas com resolução de 1080p. Os testes, compostos por 63 provas, mostraram que o Ubuntu conseguiu ser mais rápido em 60%, perdendo para o Windows 10 em apenas 15%.

Dos vários testes realizados, e onde o Ubuntu foi superior ao Windows 10, estavam apps como o Graphics Magick, que repetidamente funcionou melhor neste sistema. Igualmente o Embree da Intel estava presente e corria mais rápido no Ubuntu.

O desempenho foi medido e os resultados mostram tudo

No campo dos benchmarks de vídeo, vários foram os que penderam para o lado do Ubuntu, tendo este obtido um melhor desempenho. Importa lembrar que este é sobretudo um campo complicado nestas máquinas de baixo custo. Por fim, o bem conhecido GIMP pendeu para o lado do Ubuntu.

Claro que estes são testes importantes, ainda mais por serem feitos em máquina de baixos recursos. O desempenho apresentado pelo Ubuntu mostra que este é um sistema a considerar para substituir qualquer outro a qualquer momento.