A Xiaomi procura manter os seus smartphones atualizados com as novas versões da MIUI e do Android. Ainda assim, e a cada nova versão, muitos smartphones acabam por ficar de fora e perder atualizações. Uma nova lista foi agora revelada, com 7 smartphones Xiaomi a chegarem ao fim do seu suporte. Conheça estas novas vítimas.

A MIUI te «m trazido muitas novidades que vão para lá do próprio Android. A camada de personalização da Xiaomi implementa algumas melhorias da empresa, que a tornam única nos equipamentos onde está presente. Esta chega de forma anual e a muitos smartphones, não apenas os mais recentes.

Uma informação que está agora a ser avançada dá conta de que existem mais 7 smartphones da marca que vão deixar de receber atualizações da MIUI e do Android. Esta está ainda por confirmar pela Xiaomi, mas deixa os seguintes smartphones sem novidades no futuro.

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X3 GT

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi 11 Lite 5G

Apesar de serem todos equipamentos da Xiaomi, esta lista contempla smartphones da linha Redmi e também da POCO. São máquinas já com algum tempo de mercado e que assim chegam ao seu fim de suporte, sem qualquer novidade no futuro.

Do que se sabe, não vão ser apenas as atualizações da MIUI que vão deixar de ser entregues, ou seja, a MIUI 15 e o Android 14. Fala-se que também as atualizações periódicas de segurança vão deixar de ser enviadas para estes equipamentos da Xiaomi.

Apesar de não ser desejado pelos utilizadores, este é um movimento natural na Xiaomi e em qualquer outra marca. A criadora da MIUI tem o bom hábito de manter muitos com as novas versões do Android.

Todos os que têm um destes equipamentos devem aguardar que a marca anuncie de forma oficial e no seu site. Estes devem manter-se então sem atualizações ou correções de segurança, apenas com alguma emergência da MIUI ou do Android a abrir o caminho das novidades.