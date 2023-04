A cada nova versão do Telegram, as equipas de programadores tentam melhorar e trazer muitas novidades para este serviço. As suas apps têm novidades de forma constante e agora surgiu mais uma, focada na personalização do utilizador.

Este novo lote de melhorias do Telegram quer trazer para os utilizadores mais um lote de novidades importantes. Assim, e em resumo, temos nesta atualização permite que os usuários compartilhem pastas inteiras com um link, criem papéis de parede personalizados para conversas individuais, usem apps da web em qualquer conversa, e mais.

Assim, e para começar, o Telegram permite agora partilhar pastas. Estas vão agregar grupos de trabalho, coleções de canais de notícias, e muito mais. Bastará indicar qu é para partilhar e um link é enviado para o destinatário, que rapidamente pode incorporar a pasta partilhada.

Por outro lado, as fotos favoritas e combinações de cores podem se tornar papéis de parede personalizados em conversas específicas para dar destaque e personalidade extra às conversas. Uma mensagem especial será enviada na conversa que permite que a outra pessoa adicione o mesmo papel de parede – ou ela pode criar o próprio.

Os bots do Telegram são capazes de hospedar aplicativos da web integrados, levando serviços e utilidades para milhões de usuários – essas apps da web agora podem ser usadas em qualquer chat. Ao serem usados em um grupo, as apps da web agora são compatíveis com recursos de colaboração e multijogador para os membros.

A opção Enviar Quando Online precisa de menos toques – nos chats que você pode ver o visto por último da pessoa, segure o botão de Enviar. Você pode criar grupos sem adicionar membros imediatamente – caso queira configurar permissões e fixar algumas mensagens primeiro. Nos iPhones mais recentes, as fotos de perfil têm uma nova animação – deslizando suavemente para a Ilha Dinâmica quando você rola nas páginas de perfil e de informações.

Todas as melhorias apresentadas estão já acessíveis na mais recente versão do Telegram. Basta atualizar a app e estas vão ficar de imediato disponíveis para todos os utilizadores.