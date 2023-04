Parece certo que este será um ano de muitas mudanças no ecossistema da Apple e dos seus produtos, como o iPhone e o iOS. A grande maioria das mudanças são contra a vontade da Apple, mas vai mesmo acontecer. Uma delas, o carregar apps fora da App Store, poderá ser diferente do que muitos esperam, sendo limitado.

A União Europeia tem estado a aplicar limites à Apple e a outros fabricantes. Foram mudanças atrás de mudanças, e que vão alterar de forma permanente o ecossistema da Apple e o que este oferece aos utilizadores. Agora, e segundo revelado, o carregar apps fora da App Store poderá ter uma mudança importante, e que não se esperava.

Do que está a ser avançado, pode haver limites grandes às localizações onde os utilizadores vão poder instalar as suas apps. Inicialmente pensava-se que fosse passar a ser algo natural no iOS 17, mas poderá afinal ficar limitado à Europa e aos seus países.

Desta forma, e de uma maneira bem clara, a Apple consegue cumprir as regras da Lei de Mercados Digitais da União Europeia. Ao mesmo tempo, e fora da Europa, a empresa mantém o controlo que já tem atualmente sobre as apps que correm no iPhone.

Espera-se que a Apple traga esta nova capacidade já em breve, na WWDC deste ano. Chegará com o iOS 17 e o curioso é que esta capacidade de carregar apps fora da App Store poderá não ser anunciada aos programadores. Provavelmente nem será referenciada na keynote que acontece na sua abertura.

Por fim, e ainda sobre este tema, está também a ser avançado que a Apple poderá cobrar uma taxa extra aos programadores de apps que tenham as suas propostas em lojas de terceiros. Desta forma continua a controlar tudo o que corre no iOS e no iPhone, enquanto tenta cativar os programadores para a App Store.

Estamos já perto da chegada da WWDC e do momento em que todas estas novidades vão ser dadas a conhecer. Há a certeza de muitas mudanças, mas o mais curioso será ver com a Apple as irá implementar.