A versatilidade do Android permite que seja usado em quase qualquer situação e em qualquer perfil de utilizador. Adapta-se a situações pessoais, mas também a todos os que pretendem um smartphone para o emprego.

É precisamente este perfil que vai em breve ser melhorado e tornar-se acessível a todos. A Google quer apostar num Android ainda mais capaz de oferecer tudo o que os seus utilizadores precisam e querem.

Há muito tempo que os utilizadores do Android podem separar as suas contas pessoais e profissionais. Não é um processo simples, mas dá aos utilizadores a capacidade de usar as suas contas profissionais no smartphone Android.

Permite ter as suas apps próprias e as suas configurações diferenciadas, separando de forma firme o que é pessoal e o que é trabalho. Infelizmente esta separação dependia de configurações centrais e não era um processo simples para os utilizadores.

https//videos.sapo.pt/d0U9YZ3sGOOOJS07k3wF

A Google quer mudar este cenário e tem preparada uma surpresa para breve. A separação de contas profissionais e pessoais vai ser alargada a todos e tornada mais simples e sem qualquer dependência. Assim, quem não tem um departamento de IT poderá também usar.

Uma das grandes vantagens destes perfis no Android é podermos separar não apenas as apps mas também as configurações e o acesso a serviços. O que é pessoal está numa área e o que é profissional está noutra, com tudo identificado e pronto a ser usado em separado.

A Google espera ter esta novidade pronta a ser usada já no início do próximo ano, abrindo assim a possibilidade de criar estes perfis. Toda a gestão será feita de forma local e sem depender de configurações nas suas plataformas ou qualquer outra regra.

Com cada vez mais profissionais independentes e sem contratos diretos com empresas, esta é uma novidade importante. Separar os perfis é importante pois garante que toda a informação está separada e contida em áreas distintas, sem se cruzar no Android