A Apple e a Huawei não têm por hábito confrontar-se diretamente com os seus produtos. Ambas seguem as suas linhas de desenvolvimento, com ideias próprias e com funcionalidades únicas e bem distintas.

Ainda assim, estas marcas confrontaram-se agora em tribunal, pela utilização de uma simples marca. O resultado final foi conhecido e a Apple não conseguir impedir a Huawei de usar a sua marca, deixando assim a porta aberta.

A aposta da Huawei tem focado-se em m novos dispositivos e em novas propostas, em áreas que até há pouco não tinham uma presença forte. Temos aqui em destaque a parte de áudio, onde os Freebuds, com os seus vários modelos são o ponto forte da marca.

Claro que a questão do nome é importante e isso levou a uma ação da Apple. O registo da marca MatePod, ainda não usado, fez disparar alarmes do lado da gigante de Cupertino, que entenderam ser demasiado próxima de algumas ofertas suas e que entendia serem demasiado parecidas.

Assim, e para proteger marcas como AirPods, EarPod, iPod e outras, acabou por tentar bloquear o que a Huawei registou para si. Para isso, a Apple recorreu ao Gabinete de Patentes da Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (CNIPA).

A decisão surgiu há algum tempo, mas apenas agora foi revelada e acabou por não ser favorável à Apple. Num documento a que houve acesso, a entidade chinesa acabou por não dar razão à Apple, que argumentava que os nomes eram demasiado próximos e poderiam ser confundidos.

O CNIPA reconheceu que as marcas registadas compartilham funcionalidades, canais de vendas e consumidores-alvo iguais. Ainda assim, a grafia inglesa das marcas são diferentes e as mudanças na pronúncia e na aparência geral são distintas. Claro que assim que teve conhecimento, a Apple recorreu da decisão.

Com esta decisão, a Huawei pode usar a sua marca MatePod sem que a Apple o possa impedir. Certamente que os irá aplicar nuns earphones ou nuns headphones, onde a marca tem apostado, em conjunto com os smartwatches que a Huawei tem apresentado.