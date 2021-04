O universo Android sempre foi rico no que toca a propostas e a diferentes configurações. Cada fabricante procura atingir o mercado com as melhores propostas em cada área, para assim agradar aos utilizadores e maximizar as vendas.

Com um leque cada vez maior, torna-se interessante avaliar o que cada marca oferece. Muito do hardware é similar e por isso interessa saber como as marcas conseguem otimizar estas propostas e garantir o melhor desempenho. Assim, temos agora os smartphones Android mais poderosos da gama média no mercado global.

Os melhores smartphones do mercado

Para ajudar neste propósito, a Antutu recolhe dados dos testes realizados na sua ferramenta de avaliação de hardware. Estes valores servem depois para compilar a lista dos smartphones mais poderosos de cada mês. A lista de março chegou e traz novidades.

Já antes tínhamos mostrado como está o mercado dos smartphones topo de gama. Esta lista é dominada completamente pelo SoC Snapdragon 888 da Qualcomm, que domina a Antutu desde que chegou. Este está presente nas primeiras 5 posições desta tabela, em diversas configurações de memória e de armazenamento.

A gama média também se destaca aqui

Também na gama média é interessante ver como são os SoC que dominam a lista. Temos aqui o domínio claro Huawei com o seu SoC Kirin 985, com as 2 primeiras posições. Segue depois os Dimensity 820 e 800U. Os Snapdragon surgem só depois na lista.

Assim, e como resultado deste hardware, surgem 3 smartphones que se destacam no topo. Falamos do Huawei nova 7, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, do Honor 30 com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O top 3 termina com o Redmi 10X 5G, com 6 GB e 128 GB de armazenamento.

Muitas marcas num mercado competitivo

A lista continua com uma configuração similar em todos os smartphones, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Assim, temos os realme 7 5G, o Mi 10T Lite 5G, o Redmi K30 5, o Mi 10i, o Mi 10 Lite 5G e o nova 7. No final está o realme 7 com SoC Helio G95 e 8 GB de RAM.

Depois dos melhores smartphones, é agora a vez da gama média estar representada e com as melhores propostas que estão no mercado. A lista não mudou muito do mês anterior, mas revela que as marcas estão também a apostar nesta área do mercado.