Mesmo sendo baseado no Chromium, a Microsoft segue um caminho próprio com o Edge. Para além de incorporar as novidades que a comunidade e a Google criam neste browser, desenvolve algumas funcionalidades próprias.

A mais recente parece estar a ganhar espaço neste browser e dedica-se à segurança. Surgiu agora uma nova flag que parece indicar que em breve o Edge vai conseguir isolar os sites que possam ser maliciosos e atacar o utilizador.

Mais segurança da Microsoft no Edge

Cada vez mais a segurança dos browsers é uma preocupação. Estes estão expostos na Internet e podem ser o vetor de ataque de qualquer tentativa de roubo de dados ou controlo do sistema operativo. Assim, importa serem criadas as proteções essenciais.

A Microsoft tem trabalhado neste campo, sempre procurando tornar o Edge um browser mais seguro e protegido. Agora, e do que pode ser visto na versão Canary, há uma nova flag que pode ser ativada. Chama-se Project Robin.

Surgiu uma nova flag neste browser

Sem uma descrição concreta, esta parece ser mais uma aposta da Microsoft no campo da segurança. Ao ser ativada, traz ao browser mais uma opção para abrir um separador. Este tem uma entrada própria no menu e chama-se Nova distribuição.

Não se sabe de forma concreta qual a função, mas parece estar associada à capacidade do Windows Defender criar uma sandbox e isolar este acesso. Assim, este separador será isolado do resto do sistema e estará protegido para os utilizadores.

Proteger dados dos utilizadores de sites maliciosos

Todos os endereços abertos nestes separadores vão passar um serviço de filtragem que protegem os utilizadores. Este parece assentar no endereço dev.browse.trafficmanager.net, que estará ainda a ser ultimado e preparado. Por agora ainda não funciona de forma perfeita, dos testes que o Pplware realizou.

Caso se confirme, esta parece ser mais uma medida importante para a segurança do Edge. Este browser fica assim mais protegido e com a capacidade de isolar os sites que o utilizador considere serem potencialmente perigosos ou que possa tentar roubar-lhe os dados.