O Gmail é um dos elementos essenciais do Android, estando neste sistema desde o seu lançamento. Faz parte da integração dos muitos serviços da Google no seu sistema móvel, algo que muitos consideram essenciais para usar no dia a dia.

As muitas mudanças que têm vindo a ser incorporadas no Gmail, em especial nas apps móveis, nem sempre são desejadas. Se quer, por exemplo, ganhar espaço no ecrã do Gmail do Android mude esta opção básica.

Tal como outros serviços, também Gmail tem recebido a incorporação de algumas novidades que a Google tem vindo a desenvolver ao longo dos tempos. Estas reforçam a oferta disponível desde os serviços de videoconferência até à simples troca de mensagens.

Para um acesso fácil, a Google colocou estas novidades bem à vista do utilizador. Isso leva a que este espaço útil e essencial acabe por ser ocupado por elementos que nem sempre são usados, o que nem todos querem. Assim, o ideal é mesmo remover estes elementos.

Para tratar deste processo, deve abrir primeiro as definições da própria app. Carreguem nas 3 barras horizontais e desçam até ao final, onde podem escolher a opção Definições. Após isso devem escolher a conta de onde querem remover os botões.

Dentro das definições deve alterar apenas 2 opções. Para cada uma destas a app Gmail do Android vai fechar e abrir trazendo de imediato a novidade que tratarem de remover. A primeira está no topo e chama-se Chat, removendo essa mesma opção da interface.

A segunda opção está bem mais no fundo das definições do Gmail do Android e chama-se Reunir. Se a primeira retirou da interface as opções Chat e Salas, esta agora vai remover a opção Reunir e limpar totalmente a zona inferior desta app, deixando acessíveis apenas as mensagens.

As diferenças são óbvias e diretamente visíveis para os utilizadores do Gmail no Android. O espaço ganho é útil e essencial para os utilizadores, em especial se não forem usadas no dia a dia pelo utilizador.

Se preferirem podem manter apenas uma das opções, caso a use de forma recorrente. Este irá obrigar a manter a barra inferior, mantendo o espaço ocupado. Podem também a qualquer momento reativar as opções a qualquer momento, revertendo as opções.