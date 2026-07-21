Google Maps ganha novidade no Android Auto para poder bater o Waze

O Google Maps tem uma novidade que o coloca ao nível do Waze. Começou a mostrar um velocímetro em tempo real no Android Auto. Esta funcionalidade já existe há anos nos telemóveis Android e no Apple CarPlay. É uma melhoria que todos queriam e que esperavam há muito tempo. Assim, fica a dúvida se ainda vale a pena usar o Waze.

Google Maps tem novidade no Android Auto

Após milhares de pedidos de utilizadores nos últimos anos, o Google Maps decidiu seguir o caminho esperado. Alguns condutores já estão a ver um velocímetro em tempo real no ecrã dos seus carros, uma funcionalidade disponível nos telemóveis Android há anos e que também chegou ao Apple CarPlay em 2024. A nova funcionalidade permite verificar a velocidade do seu veículo sem tirar os olhos do ecrã de navegação.

Pode parecer uma pequena alteração, mas era uma das ausências mais comentadas do Google Maps no Android Auto, principalmente porque o Waze, também pertencente à Google, oferece esta informação há anos. As primeiras imagens vistas online são de utilizadores da versão beta 26.29.02.946673643 do Google Maps. A velocidade aparece na parte inferior quando uma rota está ativa, junto ao limite de velocidade quando estes dados estão disponíveis.

No entanto, a implementação parece muito limitada, uma vez que apenas foram encontrados alguns casos, e nem mesmo todos os utilizadores com a mesma versão beta têm acesso. Isto sugere que a Google está a ativar o recurso a partir dos seus servidores, pelo que atualizar a aplicação não garante que apareça imediatamente. Além disso, não há data definida para o lançamento geral nem confirmação oficial da Google.

Será que ainda vale a pena usar o Waze?

Tal como acontece com muitas novidades do Android Auto, a ativação poderá ser feita gradualmente nas próximas semanas. A chegada do velocímetro coincide com uma série de alterações concebidas para tornar o Google Maps mais fácil de usar no ecrã do automóvel. Uma das mais recentes modifica a forma como os alertas de trânsito são apresentados. Aparecem temporariamente e já não escondem o percurso e o tempo chegada.

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A Google está também a preparar uma reformulação muito mais abrangente do seu sistema de navegação. O novo design apresenta edifícios, árvores, pontes e cruzamentos com maior detalhe. Assim, os condutores passam apoder reconhecer melhor o ambiente que os rodeia. Esta navegação imersiva visa evitar mudanças de faixa, embora ainda não tenha sido ativada em todo o lado.

Da mesma forma, o velocímetro não mudará completamente o Android Auto, mas elimina uma diferença difícil de justificar em comparação com o Waze e o CarPlay. Quem atualizou o Google Maps para a versão mais recente e ainda não vê a alteração, não se deve preocupar. A Google deverá lançar esta nova funcionalidade mundialmente até ao final de julho ou início de agosto.