Vai de férias? A GNR pode vigiar a sua casa, gratuitamente

Vai de férias e vai deixar a casa vazia? A Guarda Nacional Republicana (GNR), em articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), tem uma solução simples e totalmente grátis para isso. Basta um registo rápido no programa Chave Direta para ter a sua rua com patrulhamento reforçado enquanto está fora. Contamos-lhe como funciona.

Todos os anos, com a chegada do calor, milhares de famílias portuguesas fecham a porta de casa e partem para férias. Todos os anos, também, essa ausência prolongada é aproveitada por quem procura o momento ideal para assaltar residências.

De facto, casas às escuras e persianas sempre fechadas são sinais óbvios de que ali não está ninguém, um cenário que a iniciativa Chave Direta tenta evitar.

Trata-se de um programa do Ministério da Administração Interna (MAI), coordenada pela GNR, que este ano volta a estar em vigor entre 15 de junho e 15 de setembro em todo o território nacional.

Como funciona o programa

Basicamente, quem vai de férias pode pedir à GNR que vigie a sua casa. Depois de feita a adesão, as autoridades passam a incluir a residência nas rondas de patrulhamento da zona nos dias em que os proprietários estão fora.

Para aderir, é preciso avisar com pelo menos 48 horas de antecedência, e há duas formas de o fazer:

Online , através do registo disponível no site do Verão Seguro;

, através do registo disponível no site do Verão Seguro; Presencialmente, no posto da GNR da área de residência, onde é preenchido um formulário simples.

O serviço é gratuito e está disponível para qualquer residência habitual situada em área de responsabilidade da GNR.

Boas práticas para além do registo

A adesão à Chave Direta não dispensa alguns cuidados básicos, recomendados pelo próprio MAI a quem vai de férias:

Instalar um alarme contra intrusão e informar as forças de segurança com jurisdição na área de residência;

Dar uma aparência de atividade à residência;

Pedir a alguém que abra regularmente as persianas e cortinas, durante o dia, e ligar a iluminação interior algumas noites;

Não divulgar a estranhos que vai de férias;

Verificar e fechar bem as portas e janelas;

Não deixar acumular a correspondência na caixa de correio; pedir a alguém de confiança para recolhê-la;

Catalogar, se possível, os objetos de valor e anotar os números de série.

Se possível, sair de casa para gozar as férias em horas com menos movimento.

Informar um vizinho de confiança, pois é a sua segurança mais próxima;

Guardar em lugar seguro joias, dinheiro, valores e objetos de arte.

A GNR reforça ainda que qualquer situação fora do normal, como barulhos, movimentos estranhos de pessoas ou veículos, deve ser reportada de imediato às autoridades, memorizando, se possível e sem correr riscos, matrículas ou características dos suspeitos.