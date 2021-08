Do que tem sido mostrado, a Microsoft parece estar a acertar em cheio na qualidade do Windows 11. Este mostra-se já um sistema estável e com uma maturidade muito grande, mesmo sendo ainda uma versão de testes acessível a todos.

Esta estabilidade que apresenta está visível também na versão beta, já acessível para todos. A Microsoft parece ir mudar este cenário com alterações que vai trazer para breve. O mais preocupante é que estas mudanças vão tornar o Windows 11 instável e trazer problemas.

Desde que foi lançado de forma oficial que se sabe que o Windows 11 ainda está muito longe de estar terminado. Este novo sistema da Microsoft está ainda a ser desenvolvido e muitas funcionalidades ainda vão ser maturadas e até mesmo terminadas.

Isso leva a que os utilizadores possam ter problemas no dia a dia, não havendo qualquer garantia da Microsoft. A versão Dev é de todas a mais exposta e a mais propensa a ter esses problemas. Já a versão Beta tem uma estabilidade maior e menos problemas.

A Microsoft está prestes a iniciar um novo ciclo de desenvolvimentos no Windows 11 e que podem tornar este sistema mais instável. Com essa possibilidade a ser real, a Microsoft começou a alertar os utilizadores através de um email enviado recentemente.

Estas compilações podem ser menos estáveis e não se alinharão com a versão do Windows 11 que deverá estar disponível ao público em geral ainda este ano. Se gostaria de ter uma experiência mais confiável do Windows 11 Insider Previews Builds vinculados ao próximo lançamento, mude o seu dispositivo para o Canal Beta através das Configurações do programa Windows Insider

Estas novas versões não vão estar alinhadas com a versão final do Windows 11 e por isso são naturalmente mais instáveis. Os testes são ainda iniciais e existe uma forte probabilidade de causarem problemas não esperados para os utilizadores.

Quem quiser continuar a usar o Windows 11 de forma normal tem uma alternativa. A Microsoft recomenda a mudança para a versão Beta do Programa Insiders, algo que pode ser realizado nas Definições de forma fácil e rápida.

Apesar dos problemas que podem vir dentro em breve, este é um passo importante para o Windows 11 e para a Microsoft. Estas novidades vão trazer para o sistema novidades que podem mudar completamente a oferta que este dá aos utilizadores.