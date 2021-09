O Android tem funcionalidades que simplificam a vida do utilizador e que este usa desde o primeiro momento, sem saber. São serviços que essenciais e que correm de forma silenciosa, sem que os utilizadores saibam disso.

Um exemplo claro destes processos fantasma é o preenchimento automático, que trata a informação do utilizador. Se sempre usou a proposta da Google, saiba que existem outras ofertas e muitas delas já tem no seu Android.

O Android é um sistema da Google e por isso está recheado de propostas desta empresa. Os seus serviços podem ser abertos e usados a qualquer momento, onde se soma a informação do utilizador, recolhida ao longo dos anos.

É precisamente esta informação que o Google usa para ajudar os utilizadores no Android, com o seu preenchimento onde entende que é necessário. Falamos de passwords, de nomes de utilizadores, de moradas e até de histórico do browser, com muito mais dados acessíveis.

Como nem todos usam o Chrome no PC ou querem simplesmente abandonar a Google, o Android permite mudar o serviço de preenchimento automático. Abram as Definições e depois escolham a opção Definições adicionais, que devem estar próximas do final.

Aqui dentro devem depois escolher a opção Teclado e método de entrada, para avançar no processo. Desçam então nas opções presentes e vão encontrar o Preenchimento automático, que dá então acesso ao que procuram.

Neste momento será apresentada a lista das apps presentes no sistema e que podem usar para este fim. Vão reconhecer ali vários browsers e podem também usar outras propostas como, por exemplo, o Authenticator da Microsoft.

Provavelmente o caminho para chegar aqui poderá ser diferente, dependendo do fabricante e da personalização do Android. De qualquer modo, esta é a forma de mudar o preenchimento automático deste sistema e assim a origem dos dados que temos disponíveis no smartphone.