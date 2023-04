Como qualquer equipamento, quanto mais rápido um smartphone Xiaomi arrancar, melhor será para os utilizadores. As causas para os abrandamentos são quase sempre as mesmas e fáceis de identificar. Assim, e se quiser que o seu smartphone Xiaomi a arranque mais rápido, só tem de seguir estes passos.

O que limita a velocidade de arranque de um sistema operativo são sempre o seu hardware, o seu sistema operativo e o número de apps que este tem de arrancar. Se os primeiros elementos são sempre os mesmos, o último pode ser controlado e gerido de forma muito fina.

Assim, e para quem quer ganhar tempo no arranque de um smartphone Xiaomi, existe uma forma muito simples de o fazer. Bastará controlar quais e como as apps vão arrancar, definido e gerindo de forma muito limitada este processo.

Para aceder a este ponto da configuração, deve apenas começar por abrir a app Definições do smartphone Xiaomi. Dentro desta zona de configuração, deve ser procurada a opção Aplicações. Esta está na parte final da lista e será simples de encontrar.

O passo seguinte é encontrar a opção Permissões, acedendo por fim à área Início automático. Finalmente ficam frente a frente com a lista das apps que estão programadas para serem iniciadas quando o smartphone Xiaomi arrancar. Presente está também a lista restante, das apps que não estão autorizadas a arrancar.

Com esta lista presente só precisam de escolher quais as apps que querem a iniciar-se no momento em que o smartphone Xiaomi é ligado. Podem ativar ou desativar a gosto e mediante o que precisam. De recordar que as apps podem ser iniciadas mais tarde e que está presente a informação sobre se a app está ou não a correr no momento.

É desta forma que consegue ganhar algum tempo no arranque de qualquer smartphone Xiaomi. Pode não ser muito, mas certamente que vão também conseguir ganhar recursos ao deixar as apps desnecessárias do Android de fora e que atrasam todo o processo.