Mochila – 24/7 Black: Resistente à água e com porta USB

Escolher uma mochila para o nosso dia a dia não é por vezes uma tarefa fácil. Há pormenores que fazem toda a diferença e nada melhor que uma mochila compacta, de boa qualidade e com o espaço necessário. Venha conhecer a Mochila 24/7 Black.

Mochila Prozis tem capacidade para 20L

A mochila 24/7 da Prozis combina um conjunto de características que vão desde o estilo, à qualidade, passando pela funcionalidade. Feita com um tecido de poliéster 900D revestido a PU, esta mochila é leve, robusta e oferece bastante espaço para transportar o nosso portátil, acessórios e outras coisas.

Esta é uma mochila com capacidade para 20L, tem uma profunidade de 18,5 cm e é resistente à água. Tem um bolso para portátil com 27 cm de largura e bolso para tablet com 23 cm de largura. Tem também um bolso frontal que te dá acesso fácil a todos os objetos pessoais guardados. Na lateral tem ligação externa para USB.

Tem quatro compartimentos de acesso fácil para guarda tudo o que precisas: o portátil, roupa de ginásio, lancheira, carteira, livros, cadernos, etc.

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir está mochila com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.