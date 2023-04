Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rúbrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Suddenly I See - KT Tunstall

Kate Tunstall, mais conhecida como KT Tunstall (nascida Kate Victoria Tunstall, St Andrews, 23 de junho de 1975), é uma cantora, compositora e multi-instrumentista britânica, nascida na Escócia.

De géneros como rock, pop-rock, folk, country, entre outros, é sempre vista pelo seu talento e carisma, emplacando sucessos como "Suddenly I See", "Other Side Of The World", "Black Horse and the Cherry Tree", "Hold On" e mais recentemente, "(Still a) Weirdo". Lançou o álbum de estreia Eye to the Telescope, em 2004, ocupando o #3 no Reino Unido, seguido por KT Tunstall's Acoustic Extravaganza - Álbum acústico (2006), Drastic Fantastic (2007), Tiger Suit, de (2010), Invisible Empire//Crescent Moon, de (2013), KIN de (2016) e o mais recente, WAX (2018). É ainda de ascendência chinesa e irlandesa.

