A Google tem recheado as suas apps Android de funcionalidades muito interessantes. Consegue unir o que umas oferecem com o que as restantes precisam e assim complementam-se de forma quase perfeita.

Uma das mais interessantes está no Google Lens, uma app que consegue ler e interpretar quase tudo o que o utilizador apresenta. A funcionalidade pode ser acedida através do Google Photos e assume agora um papel importante. Pode ser usada para obter texto de qualquer imagem e usá-lo depois em muitos lugares, mesmo fora do smartphone.

O investimento da Google em tecnologias que podem melhorar o dia a dia do utilizador tem sido muito grande. A empresa usa estas tecnologias em muitas frentes e melhora de forma importante os seus serviços.

O Lens é já obrigatório no Google Photos

A capacidade de ler e interpretar objetos tem resultado em muitas ferramentas e o potencial máximo está no Google Lens. Este consegue obter o texto de uma imagem, simplesmente ao carregá-la e analisando-a.

Para isso, só precisam de abrir o Google Photos e depois escolher uma imagem onde esteja o texto que querem obter. Na interface de visualização, vão ter vários ícones na zona inferior, devendo ser escolhido o associado ao Google Lens.

Obter o texto da imagem é muito simples

Ao chamarem esta função, a imagem é analisada e o texto presente. Será mostrado caso esteja presente qualquer entrada na imagem carregada. Para obter o que está presente, devem escolher a opção Selecionar texto.

Com o texto presente na imagem, só precisam de selecionar o que querem que o Google Lens capture para o utilizador. Podem aumentar ou diminuir a seleção e, no final, devem escolher a opção Copiar texto.

O texto não tem de ficar preso ao Android

Neste processo, a Google tem um extra presente. O Lens não obriga o utilizador a manter o texto preso dentro do Android. Este pode ser facilmente exportado para um PC, onde o utilizador tenha um Chrome com a mesma conta configurada.

Na mesma linha onde está a opção Copiar texto encontram a opção Copiar para computador. Ao ser escolhida irá mostrar os PCs para onde pode enviar o texto selecionado da imagem. Após esse passo, já no PC podem colar o texto onde pretenderem.

Como já vimos antes, a capacidade de ler uma imagem está espalhada nos serviços da Google. O Docs pode usar esta capacidade e também o Lens assume este papel tantas vezes essencial para os utilizadores.

