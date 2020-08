Dica: Como alterar a velocidade de reprodução do Netflix no Android

Os dispositivos móveis são hoje uma das principais plataformas de acesso ao Netflix e a outros serviços de streaming de vídeo. Estando com os utilizadores de forma permanente, são a escolha óbvia para todos os momentos.

É por esta razão que o Netflix tem dedicado muito do seu tempo a melhorar e a dar novidades à sua versão para o Android. Assim, temos agora a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução dos filmes e séries na app do sistema móvel da Google.

Excelente novidade do Netflix

Durante a pandemia de COVID-19, o Netflix foi uma das escolhas de todos os que estavam confinados e não podiam sair das suas casas. Este serviço cresceu e reforçou ainda mais a sua posição no mercado, onde hoje é o mais usado.

É por isso que as novidades têm estado a ser apresentadas neste serviço, com muitas mudanças na sua interface. Estas alteram a forma como nos são mostradas as listas de filmes e séries que estão disponíveis e, agora, também a velocidade a que os podemos ver.

Utilizador controla velocidade de reprodução

Esta última é uma novidade recente e que a Netflix tinha prometido aos utilizadores. Podem agora alterar a velocidade de reprodução e assim acelerar ou abrandar os filmes e séries que estão a ser vistas pelos utilizadores.

Esta nova opção está agora na interface, quando assistem a um conteúdo, com o nome Velocidade. Ao escolherem, é aberto um menu e podem definir a velocidade a que querem reproduzir: 0,5x, 0,75x, 1x, 1,25x ou 1,5x.

Filmes e séries podem ser vistos ao seu ritmo

Os utilizadores devem ter presente que esta opção não vai ser memorizada na app ou na sua conta. Sempre que fizerem essa alteração, só funcionará dessa vez. Ao abrirem um novo filme ou episódio de uma série, a velocidade estará normal.

Apesar de todas as críticas da indústria e dos produtores de conteúdos, o Netflix acabou por avançar com esta novidade. Está presente na app Android e pode isso podem usá-la para ver os filmes e as séries de forma diferente.