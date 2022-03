Agora que a MIUI 13 está a chegar aos smartphones da Xiaomi, importa explorar e conhecer o que esta versão oferece aos utilizadores. Há muitas novidades, nem todas visíveis e acessíveis de forma direta.

Uma das mais interessantes é a nova barra lateral, que dá acesso às janelas flutuantes e à verdadeira multi tarefa. Veja como a pode ativar e como a pode usar de forma simples, mas muito eficiente.

A cada nova versão da MIUI, a Xiaomi dá aos utilizadores muitas melhorias. Não se fica pelo que a Google coloca no Android e cria as suas próprias soluções para muitas situações que precisam ser alteradas ou criadas neste sistema.

Ativar a barra lateral na MIUI 13

A nova barra lateral permite aos utilizadores terem atalhos diretos para as apps que mais querem usar. Desta forma fica mais simples usar a MIUI e até os smartphones da Xiaomi. Para a ativar comecem por abrir as Definições e depois a opção Funcionalidades especiais.

Aqui dentro vão encontrar várias entradas, devendo ser escolhida a opção óbvia: Barra lateral. Agora que estão na área pretendida, devem ativá-la, podendo também alterar a sua posição ou quando esta será apresentada aos utilizadores.

Tirar ainda mais do smartphone Xiaomi

Com a nova barra lateral da MIUI 13 ativa, podem usá-la tocando na nova área apresentada. Aqui têm uma lista de apps que podem ser usadas e que vão criar uma nova janela. Estas vão estar flutuantes e podem ser usadas de forma independente pelo utilizador.

A grande vantagem é que podem ser redimensionadas e colocadas em qualquer área do ecrã do smartphone Xiaomi. Simplificam a troca de informações no Android e permitem usar várias apps em simultâneo, algo que a MIUI faz com muita qualidade.

Esta é uma das muitas melhorias que a MIUI 13 da Xiaomi traz para os seus smartphones. Cada vez mais a multi tarefa está presente no Android, melhorando a utilização deste sistema e abrindo portas para a utilização mais eficiente das muitas apps presentes.