Os códigos QR são uma forma simples e rápida de transmitir muitos tipos de informação. A sua utilização é cada vez maior e isso leva a que se procure tornar o processo de leitura cada vez mais simples. A Google fez isso no Android, com uma simples novidade no Android 13. Descubra assim a forma mais simples de ler um código QR.

Com o Android 13, a Google trouxe um lote grande de novidades. Nem todas são imediatamente visíveis e algumas têm mesmo de ser ativadas para poderem ser usadas de forma recorrente. É aqui que se encaixa o novo leitor de códigos QR que pode ser usado de forma recorrente pelos utilizadores.

Ativar esta novidade no Android 13

Esta novidade está nos atalhos das definições rápidas do sistema operativo, na zona que o utilizador definir. Para ativar esta novidade, os utilizadores do Android 13 precisam de abrir esta área e depois passar para a sua edição, para escolher as novidades.

Na lista presente, que se dividirá entre os que estão ativos e que podem ser ativados, devem escolher o digitalizador ou o leitor de códigos. Este deverá ser arrastado para a área dos ativos e depois colocado na posição em que o utilizador pretender, para ser mais simples usar.

Como ler um código QR de forma simples

Para poderem usar esta nova opção, que permite ler os códigos QR, só precisam de abrir novamente o acesso às definições rápidas do Android 13. Aqui vai estar o ícone do leitor de códigos, que só precisam de escolher para o poderem ativar e abrir a câmara.

O passo seguinte já todos os utilizadores conhecem de qualquer outra app que possa ler um código QR. Bastará apontar a câmara para esse elemento e depois deixar que o mesmo seja lido. Podem, se preferirem apontar e depois captar a imagem para ser lida.

Com esta opção podem dispensar todas as apps criadas para ler códigos QR, e que podem vezes são falsas. Além disso, tudo fica mais simples de usar, arrumado numa zona conhecida e que no Android 13 é usada pelos utilizadores para aceder a muita informação.