Depois de alguns anos a tentar provar a sua utilidade, os códigos QR conquistaram finalmente o seu espaço nos tempos que correm. Esta forma de transmitir informação veio ajudar muito durante estes tempos de distanciamento.

Propositadamente ou não, a Google poderá ter uma mudança a chegar ao Android que vem ajudar na leitura destes códigos QR. Mais que melhorar o processo, a gigante das pesquisas quer tornar muito mais simples o acesso e a leitura.

Uma novidade que vai chegar no Android 13

Estamos ainda muito longe de conhecer o que a Google está a preparar para a próxima versão do Android. A versão atual está ainda a ser lançada pela maioria das marcas, mesmo com algumas a terem já na rua as suas atualizações para os seus smartphones.

Ainda assim, há já quem tenha tido acesso ao Android 13 e que assim mostre o que está já ser preparado. Por agora são ainda só pormenores que podem ser vistos, mas que revelam de forma clara o rumo que este sistema poderá vir a tomar no futuro próximo.

Mais rápido o acesso aos códigos QR

A primeira novidade parece ser uma melhoria para os utilizadores que precisam de aceder rapidamente ao leitor de códigos QR do Android. Com um simples atalho na área de gestão deste sistema o acesso é direto e rápido.

Além de estar presente nesta área, o atalho para o leitor de códigos QR poderá ser ativado ou desativado de forma global. O utilizador poderá escolher se quer que esta funcionalidade presente no seu ecrã e na lista de opções. A escolha desta opção coloca o atalho direto nesta área.

Google quer melhorar a utilização do smartphone

Por agora, e na grande maioria das versões do Android, o acesso ao leitor de códigos QR é ainda assim rápido e dispensa qualquer app. Presente na câmara do smartphone está esta ferramenta, embebida e acessível com o apontar do telefone para o alvo pretendido.

Apesar de ser apenas um atalho e de ser uma função simples, esta capacidade de ter o acesso ao leitor de códigos QR no Android 13 virá certamente simplificar a vida aos utilizadores. Com apenas um toque rapidamente conseguem ler tudo o que for apresentado ao utilizador.