Cofundador do WhatsApp é o novo CEO interino do Signal

Brian Acton é conhecido no mundo da tecnologia por ter sido um dos fundadores da rede social de mensagens WhatsApp. Agora, Acton assumirá o cargo de CEO interino de uma plataforma rival, o Signal, para a qual não é um total estranho.

Ocupará esta posição até que a empresa encontre um candidato à altura do cargo.

A notícia poderá ter surpreendido a indústria da tecnologia. Afinal, Brian Acton, um dos fundadores do WhatsApp, tornar-se-á CEO interino de uma rede social bastante semelhante, o Signal. Apesar de surpreendente, é claro que Acton tem os conhecimentos necessários para conduzir um serviço verosímil àquele que fundou anteriormente.

De acordo com uma declaração, este não é um cargo permanente, uma vez que o empresário será chefe executivo do Signal até a pessoa certa para liderar a empresa nos próximos anos ser encontrada.

Tenho falado com candidatos nos últimos meses, mas quero abrir a busca com este anúncio para ajudar a encontrar a melhor pessoa para a próxima década do Signal.