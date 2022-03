Dica: Usa a Mi Band da Xiaomi no banho? Vai adorar este modo secreto

A Mi Band da Xiaomi tem provado, ao longo dos anos, que é muito mais do que uma simples smartband. Tem evoluído de forma muito interessante para se tornar um companheiro de muitos, quer para o exercício, quer para uma normal utilização no dia a dia.

Esta tem muitas utilizações possíveis e algumas escapam aos utilizadores. Podendo ser usada em qualquer momento e em qualquer situação, tem um modo que nem todos conhecem. Falamos do modo dedicado ao banho, que é simples de ativar.

Mesmo sendo à prova de água, a Mi Band da Xiaomi não tem um comportamento perfeito neste elemento. Está totalmente protegida, como esperado, mas o seu ecrã parece ter vida própria quando as gotas de água batem. Pode ligar-se e desligar-se ou simplesmente acionar várias opções.

Ativar este Modo chuveiro

Para ativar o modo de banho, podendo assim manter a Mi Band da Xiaomi no pulso, devem primeiro instalar a app Notify & Fitness for Mi Band. Esta encontra-se na Play Store do Android e instala-se como qualquer outra app.

Após essa instalação, devem ativar o atalho na zona de notificações. Deslizem para o final e escolham a opção Editar. Ali encontram a opção Modo chuveiro, que devem arrastar para a posição pretendida. Daí em diante podem começar a usar.

Como usar a Mi Band neste modo?

Para ativarem o Modo chuveiro, só precisam mesmo escolher esta opção a qualquer altura que vão entrar na água. Abram a zona de notificações e naveguem até ao atalho para este modo da Mi Band da Xiaomi.

O desligar será automático, com um temporizador, mas podem a qualquer momento desativar. Só precisam carregar novamente. Se preferirem, podem ativar o widget dedicado ao Modo chuveiro, para assim nem terem de abrir a área de notificações.

Opções para a smartband da Xiaomi

O temporizador que é usado faz o bloqueio do ecrã, que pode também ser desbloqueado manualmente. Se quiserem alterar o valor do tempo do Modo chuveiro, só precisam abrir a app Notify & Fitness for Mi Band.

Na zona de Definições podem escolher depois ferramentas. Aqui dentro encontrem a área do Modo chuveiro e carreguem nessa opção. Será mostrado o tempo definido, que alteram facilmente para o pretendido.

Este modo é, na verdade, o aproveitar de um bloqueio que a Mi Band da Xiaomi permite. Consegue com ele tomar banho ou usar esta smartband na água sem que o ecrã esteja sempre a desligar-se e a ligar-se ou a navegar pelos menus de forma aleatória.