Os utilizadores do Android precisam de ter uma atenção especial sempre que instalam as apps no seu smartphone. Os perigos são muitos, mesmo nas propostas que estão na Play Store e que a Google controla de forma muito fina.

O mais recente relato mostra que não são visados apenas os dados dos utilizadores. Há malware que se foca noutras áreas e quer roubar muito mais informação, alguma dela crítica para o utilizador e para a segurança da sua informação.

São demasiadas as situações em que o Android é infestado de malware. As apps presentes na Play Store nem sempre estão imunes e os programadores aproveitam-se da curiosidade dos utilizadores para se propagarem nos muitos dispositivos que alimentam este ecossistema.

O que foi revelado agora dá conta de 17 apps que estavam presentes na loja de apps do Android e tinham o DawDropper escondido. Este agente malicioso procura roubar dados de comunicação do utilizador onde espera encontrar passwords, chaves de acesso e códigos.

Curiosamente, em muitos casos o próprio malware não está presente na app que o utilizador instala no smartphone. Este vem mais tarde, com estas propostas a terem portas escondidas e que vão trazer depois os elementos que atacam os utilizadores.

Aproveitam muitas vezes nomes e ícones de outras apps para cativar e enganar os utilizadores. Estes ficam atraídos também pelas funcionalidades que nem sempre estão depois presentes para os utilizadores nas apps instaladas.

Apps Android maliciosas na Play Store Call Recorder Rooster VPN Super Cleaner Document Scanner Universal Saver Pro Eagle photo editior Call recorder pro+ Extra Cleaner Crypto Utils FixCleaner Universal Saver Pro (New version) Lucky Cleaner Just In: Video Motion Document Scanner Pro Conquer Darkness Simpli Cleaner Unicc QR Scanner

A lista das apps é bem conhecida e foi revelada há pouco tempo, quer à Google quer às empresas de segurança. Estas foram, entretanto, removidas da Play Store e a gigante das pesquisas está a procurar minimizar teste tipo de ataques, que se têm tornado cada vez mais presentes.

Resta aos utilizadores terem um cuidado adicional com as apps que instalam nos seus smartphones. Devem sempre desconfiar e avaliar se as apps que instalam estão mesmo a garantir as funcionalidades descritas. Devem ainda garantir a segurança no acesso a serviços e apps, procurando sempre usar medidas de segurança adicionais.