TikTok copia a Netflix e também inclui jogos na sua aplicação

O TikTok é a rede social que ganhou destaque sobretudo durante a pandemia da COVID-19, onde as pessoas se puderam refugiar e partilhar com os amigos os seus talentos, ou apenas passar o tempo a ver vídeos engraçados. E embora esteja constantemente debaixo de fogo, a verdade é que a rede social chinesa se tem mantido firme e com constantes novidades para continuar a cativar o seu público e angariar novos elementos.

Prova disso é que agora, à semelhança da Netflix, o TikTok também incluiu minijogos na sua plataforma. Atualmente são nove os jogos disponíveis, e nalgumas regiões os utilizadores já os podem testar!

TikTok adicionou jogos na sua aplicação

Recentemente, e sem muito alarido, o TikTok começou a incluir uma pequena quantidade de minijogos na sua aplicação. Segundo o TechCrunch, ao todo são 9 os jogos disponíveis para já na plataforma da rede social chinesa, e os mesmos podem ser adicionados a um vídeo antes deste ser carregado online, através da opção "adicionar link" e em seguida selecionar o minijogo pretendido.

Após este processo, quem visualizar pode clicar nesse mesmo link, o qual surge debaixo do nome do utilizador durante a reprodução do vídeo, e começar a jogá-lo. Entretanto, o jogador pode também optar por gravar o seu jogo e, de seguida, publicá-lo também no TikTok. Ou seja, uma experiência gaming dinâmica e interativa passada na rede social.

Ao TechCrunch, um porta-voz da rede social chinesa confirmou este teste piloto e disse que "estamos sempre a procurar formas de enriquecer a nossa plataforma e testar regularmente novos recursos e integrações que agregam valor à nossa comunidade. Atualmente, estamos a explorar a inclusão de jogos HTML5 para o TikTok através de integrações com programadores e estúdios criadores de jogos de terceiros".

Para já, os jogos estão disponíveis nos EUA e no Reino Unido. Entre os criadores dos jogos estão nomes de estúdios como Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab e Lotum. E esta notícia vai ao encontro das informações anteriores, onde é indicado que o TikTok tem planos para criar um "grande impulso" no setor dos jogos. Como tal, são esperados então mais desenvolvimentos e novidades sobre este assunto ao longo dos próximos tempos.