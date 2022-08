Cookpad: receitas para quando falta a criatividade

Apresenta-se como uma aplicação onde é possível partilhar o prazer de cozinhar e o melhor local para encontrar e também partilhar receitas. Disponível para Android e iOS, a aplicação da Cookpad é uma extensão do site homónimo e dá a conhecer um sem número de alternativas.

Quando a criatividade falha, salvam-nos este tipo de plataforma que entrega muitas opções e alternativas.

Aqueles que cozinham diariamente, de certeza que já foram confrontados com falta de criatividade para desenvolver novas receitas ou dar à luz novos pratos, ainda que inspirados. Pela Internet, muitas são as plataformas que garantem que as opções nunca faltam.

Se, por um lado, existem receitas universais, com ingredientes e quantidades padrão, por outro, há também aquelas que são adaptadas a cada família, funcionando de forma diferente e igualmente boa.

Hoje, damos-lhe conhecer a Cookpad, uma aplicação com site homónimo, que dá a conhecer receitas adicionadas pelos próprios utilizadores, com a vantagem de serem, no geral, caseiras. Assim, poderá encontrar pratos mais específicos e desenvolvidos de forma única.

Funcionando como uma “comunidade de cozinheiros do dia”, os utilizadores podem pesquisar inspirações para os seus cozinhados, sendo motivados a variar e a dar vida a coisas diferentes, interagir com outros utilizadores e partilhar as suas próprias criações.

Algumas das funcionalidades, como a partilha de receitas próprias e a interação dentro da comunidade, exigem a criação de uma conta. Na barra de pesquisa, podem ser procurados ingredientes, receitas específicas e temas que incluirão um conjunto de pratos associados.

Caso não queira partilhar as suas receitas, o utilizador pode explorar as dos outros utilizadores e guardar as suas, de forma privada, para consultar mais tarde.

Esta aplicação de receitas caseiras está disponível para Android e para iOS.

