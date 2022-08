Novo CPU topo de gama AMD Ryzen 9 7950X aparece no Canadá por 883 euros

As expetativas sobre as próximas linhas de processadores da AMD e da Intel estão bastante altas. Isto porque as informações que vão surgindo sobre estes equipamentos mostram que ambas as fabricantes estão empenhadas em minar as prateleiras das lojas com poderosos chips de processamento.

A chegada destes equipamentos está próxima. Mas as recentes informações indicam que o modelo AMD Ryzen 9 7950X, da próxima linha Ryzen 7000, surgiu agora no Canadá por um valor de 883 euros.

AMD Ryzen 9 7940X surge no Canadá por 883 euros

Dados recentemente divulgados mostram que a loja canadiana DirectDial listou o preço de todos os processadores que farão parte da próxima geração Ryzen 7000 da AMD, desde o modelo mais básico, o Ryzen 5 7600X, até ao topo de gama Ryzen 9 7950X. E este último aparece listado com um valor de 883 euros.

Portanto, as informações disponibilizadas na loja, e reveladas pelo conhecido leaker @momomo_us na sua conta do Twitter, indicam então que o flagship AMD Ryzen 9 7950X contará com 16 núcleos e 32 threads com uma frequência base de 4,50 GHz e turbo de 5,70 GHz, para além de um TDP de 170W. Aparece na lista com um valor de 1.140 dólares canadianos, o que corresponde a cerca de 883 euros, numa conversão direta à taxa atual.

Já o chip Ryzen 9 7900X trará 12 núcleos, 24 threads e frequências base de 4,70 GHz e turbo de 5,60 GHz. O TDP é igual ao modelo anterior e surge por 798 dólares canadianos (~778 euros).

O modelo intermédio Ryzen 7 7700X terá 8 núcleos, 16 threads, uma frequência base/turbo de 4,50/5,40 GHz, um TDP de 105W e aparece na lista por 480 dólares canadianos, algo como 468 euros. Já o chip de gama básica Ryzen 5 7600X contará com 6 núcleos, 12 threads, frequências base de 4,70 GHz e turbo de 5,30 GHz e o preço mencionado é de 330 dólares canadianos (~322 euros).

Estes preços não são muito acessíveis e estão num patamar algo elevado. Mas também não são ainda números oficiais e, como tal, podem ser diferentes do valor recomendado pela AMD na altura do lançamento destes novos processadores da próxima geração Ryzen 7000.