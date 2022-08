A Google tem estado a apostar forte no Android Auto e no que este sistema pode dar aos condutores e aos seus carros. Com atualizações constantes, este deverá em breve ser um sistema mais próximo do que os utilizadores esperam e desejam.

co uma atualização recente, esperava-se que a Google finalmente trouxesse uma novidade que muitos esperam há vários meses. Afinal a versão 8 do Android Auto ainda não revelou a nova interface e isso não está a deixar os utilizadores nada satisfeitos.

Há vários meses que se fala que a Google tem uma mudança de peso a ser preparada para o Android Auto. Esta foi revelada na última I/O, mostrando que estaria prestes a ser colocada em utilização, algo que ainda não aconteceu.

Designada por Coolwalk, esta reestruturação do Android Auto deverá mudar completamente a interface acessível aos utilizadores. Para além de mudar as janelas das aplicações, trará uma melhor organização das mesmas, colocando-as lado a lado e de forma mais funcional.

Esperada para o verão deste ano, a nova interface tem tardado a ser uma realidade. As atualizações sucedem-se e a Google parece não querer dar mostras de que a novidade está para breve, tal como tinha anunciado há alguns meses, quando revelou as novidades.

Assim, e mais uma vez, chega uma atualização de peso ao Android Auto, que na verdade não mostra muito aos utilizadores. A lista de novidades continua a não ser revelada e a utilização também não revela qualquer mudança que possa ser palpável para os utilizadores.

Esperava-se que fosse a versão 8 do Android Auto a estrear o Coolwalk, mas ainda tal não aconteceu. Assim, os utilizadores voltam a sentir-se defraudados pela Google, assumindo cada vez mais que esta mudança não deverá seguir o calendário revelado pela gigante das pesquisas.

Está é, na verdade, uma versão ainda apenas acessível no programa beta da app, mas é aqui que as novidades vão sendo reveladas. Tudo aponta para que mais uma vez ainda não seja agora que a Google coloca no terreno a sua nova versão e a interface que todos esperam há tantos meses.