Esta é a marca que mais smartphones vende na Rússia

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, têm sido várias as marcas de smartphones que abandonaram o mercado do país de Putin. Tal permitiu que as empresas chinesas ocupassem tal espaço e isso reflete-se no último ranking de vendas de julho.

Afinal qual é atualmente a marca que mais smartphones venda na Rússia?

Xiaomi lidera as vendas de smartphones na Rússia

De acordo com o site russo Kommersant, empresas como a Apple e a Samsung perderam popularidade na Rússia após o início do conflito. A liderar, a marca que mais smartphones vende, está agora a Xiaomi.

Segundo os dados de julho, a Xiaomi, com a sua sub-marca POCO (anteriormente conhecida como POCO by Xiaomi e Pocophone) regista 42% de todo o mercado de venda de smartphones na Rússia, ocupando o primeiro lugar do ranking de julho. Na segunda posição, está a outra fabricante chinesa, a Realme, com 17% de mercado, um aumento significativo face aos 13,4% do mês passado.

Na terceira posição está a Samsung com 8,5% do mercado de vendas do smartphone. De relembrar que no mês de junho a empresa sul-coreana tinha uma quota de mercado de 10,9%. A quarta posição é ocupada pela Tecno Mobile, com 7,5%. Já a gigante Apple encontra-se na quinta posição com apenas 7% do mercado.

Em termos gerais, mercado atual, a Xiaomi (com a POCO) tem atualmente 35% da quota de mercado. A Apple ocupa a segunda posição com 25% do mercado de smartphone russo. Na terceira posição está a Realme com 12,5%, segundo logo atrás a Samsung com 11%. A Tecno Mobile aparece na quinta posição, com 4% de quota de mercado

Os dados da MTS revelam que foram vendidos 2,3 milhões de smartphones em julho na Rússia, totalizando 36,7 mil milhões de rublos (cerca de 590 milhões de dólares) em julho.

O stock de smartphones da Apple e da Samsung na Rússia é agora 80 a 90% mais baixo do que era em março deste ano.