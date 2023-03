A Google está a preparar o Android 14 a dar-lhe algumas funcionalidades especiais, em especial na bateria. Quer tornar este elemento essencial ainda mais fiável e com uma maior duração. Assim é normal a novidade agora revelada, que vai permitir que o seu smartphone não vai ficar sem bateria.

O Android 14 quer garantir o controlo da bateria

Ainda estamos longe de ver a versão final do Android 14, esperada para o final do verão. A Google está a preparar a nova versão do seu sistema operativo, melhorando algumas áreas essenciais, tanto na questão dos consumos de recursos, como na parte da segurança, que é essencial.

Com versões a saírem deforma constante, o Android 14 tem estado a evoluir, sendo descoberto de forma gradual. Todos os que estão a experimentar estas versões descobrem novidades de forma constante e que mostram como o Android 14 está a evoluir.

A mais recente descoberta veio mostrar a aposta da Google em algumas áreas chave. Falamos da bateria, que recebeu agora uma alteração profunda para impedir que esta se esgote de forma total, com prejuízo para o utilizador do smartphone.

Google quer mudar tudo com um simples alerta

Até agora o smartphone irá apresentar notificações para os consumos de bateria aos 20% e aos 10%. Estas ficam por aqui e não voltam a ser mostradas ao utilizador, com algumas limitações. A Google quer aumentar ainda mais estes alertas e assim tem uma nova.

Falamos de uma nova notificação que irá surgir ainda mais perto do fim de vida útil da carga da bateria. Esta vai surgir aos 2%, alertando que o smartphone deverá desligar-se muito em breve. Com este novo alerta, o utilizador pode garantir que o seu smartphone não vai ficar sem bateria.

Esta é uma melhoria muito simples, mas que fará toda a diferença para os utilizadores. O Android 14 vai assim procurar garantir que o seu smartphone não fica sem bateria, bastando ao utilizador ter atenção a este último alerta da Google