A Meta tem procurado encontrar novas formas de financiamento, sempre associadas às suas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram. Já se tinha falado antes da possibilidade de criar um selo semelhante ao Twitter Blue, algo que agora surgiu com o nome Meta Verified.

Chegou o Meta Verified aos utilizadores dos EUA

O programa de verificação paga da Meta está disponível nos EUA a partir de hoje, tal como revelou Mark Zuckerberg na sua conta do Instagram. Aqueles que se inscreverem no Meta Verified vão receber um selo de verificação azul no Facebook e no Instagram, "proteção proativa contra personificação" e acesso direto ao suporte de cliente.

Custa 12 dólares mensais, via web, e 15 dólares por mês, ao subescrever o Meta Verified através do iOS ou Android. Esta diferença de preço é normal e é usada para cobrir os pagamentos das taxas associadas às plataformas. O utilizador também receberá algumas estrelas a cada mês e adesivos extras para Stories e Reels.

Ao contrário do que é praticado na Austrália e da Nova Zelândia, os assinantes verificados nos EUA ainda não vão ganhar maior visibilidade em algumas partes das apps. A empresa vai procurará adicionar novos recursos ao Verified enquanto continua a testar este seu programa.

We’re starting to test Meta Verified in the US, so more creators can grow on @instagram and @facebook with account verification and access to support.



Learn more: https://t.co/UUhIfH07h1 pic.twitter.com/dJREjonfHR — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) March 17, 2023

Verificação paga no Facebook e Instagram

A Meta estreou o programa do Meta Verified nestes 2 países no mês passado. O novo modelo difere em alguns pontos do conhecido Twitter Blue pois exige que os utilizadores do Instagram e do Facebook forneçam à Meta um documento de identidade do governo que corresponda ao nome e à foto de sua conta. Eles precisam cumprir outros requisitos de elegibilidade, como ter 18 anos ou mais e ter a autenticação de dois fatores habilitada.

Os assinantes do Meta Verified não podem alterar o nome ou foto do perfil, nome de utilizador ou data de nascimento, a menos que estejam dispostos a repetir o processo de verificação novamente. Qualquer conta notável do Instagram ou Facebook que tenha sido verificada anteriormente manterá seu selo azul.

Espera-se que em breve o Meta Verified seja alargado a mais países, para assim criar uma nova proposta no Facebook e no Instagram. Ao mesmo tempo, é natural que surjam muitas mais melhorias nesta oferta, para atrair ainda mais utilizadores.