A aposta dos fabricantes de smartphones tem estado a focar-se no mundo automóvel, não apenas nos seus carros, como também na integração de equipamentos. Isso tem sido visto com cada vez mais força no universo Android, mas agora parece abrir-se.

Uma novidade está a chegar em breve, com a Xiaomi a preparar uma função extremamente útil. Chama-se CarWith, quer competir com o Android Auto ou o CarPlay, e está já presente na MIUI 13, que em breve chegará a todos os smartphones da marca.

As grandes marcas de automóveis têm procurado adotar os seus carros para permitir uma ligação transparente com os smartphones dos condutores. As propostas baseiam-se apenas no Android Auto ou Android Automotive, que a Google fornece, ou no CarPlay que é da responsabilidade da Apple.

Este cenário poderá mudar em breve, com uma novidade agora encontrada na MIUI 13 da Xiaomi. A última versão de testes tem presente o CarWith, que é a alternativa que a marca chinesa quer trazer para os carros dos utilizadores da marca.

Com uma interface minimalista, o CarWith quer trazer o controlo total para os utilizadores dos smartphones Xiaomi. Dará acesso à gestão da música, à navegação ou ao telefone, sempre na interface do telefone ou no sistema de entretenimento do carro.

Tendo agora chegar pela primeira vez para testes na MIUI 13 ainda que apenas na versão chinesa desta, irá ser melhorada e alargada. Não se sabe quando será oficialmente lançado e nem se estará disponível noutros mercados ou noutras versões.

Oferecendo tudo o que o Android Auto ou o CarPlay oferece, esta novidade da Xiaomi poderá ter problemas em penetrar em mercados que não o chinês. As próprias marcas automóvel devem ser envolvidas, uma vez que o hardware e o software dos carros deverá ser adaptado para o CarWith.

Caso trace o seu caminho natural até à Europa, será ver como a Xiaomi consegue implantar o CarWith. A adesão dos utilizadores aos seus smartphones é óbvia e bem clara, pelo que torna muito interessante esta solução agora apresentada e em testes.