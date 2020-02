Embora atravesse uma situação complicada, a Huawei mantém a sua aposta no mercado dos smartphones e prepara-se para apresentar novidades.

O P40 está a caminho e irá trazer com ele grandes novidades ao nível de fotografia.

O mercado dos smartphones está ao rubro. Depois do lançamento da série S20 da Samsung e Mi 10 da Xiaomi, mais novidades se avizinham. Além do lançamento do OnePlus 8, também a Huawei está a preparar grandes novidades para breve.

Embora o panorama da Huawei não seja fácil, uma vez que não consegue ter acesso aos serviços da Google, a marca chinesa não irá parar com as novidades. O Huawei P40 está a caminho e traz consigo grandes novidades.

Sendo a fotografia uma das áreas características da marca chinesa, esta continuará a ser uma aposta da marca chinesa. Embora a fasquia esteja elevada com o lançamento do Samsung S20 Ultra e o seu conjunto de 4 câmaras liderado pelo sensor de 108 MP, a Huawei está comprometida em ultrapassá-la.

Huawei P40 terá um Superpixel superior ao Galaxy S20 Ultra

Segundo os rumores, O Huawei P40 irá integrar um sensor CMOS Sony IMX700 de 52 MP desenhado especialmente para a marca chinesa. Com base no CMOS Sony IMX686, este novo sensor terá um tamanho de 1/33″ e contará com pixeis maiores que irão melhorar o desempenho em situações de pouca luz. Além disso, terá tecnologia de Pixel binning de 16 pixeis (4×4) que permitirá criar um superpixel de 4.48μm.

Este é um valor impressionante que ultrapassa de longe a concorrência. O Samsung S20 Ultra conta com um superpixel de 2.4μm com um Pixel binning de 9 píxeis, enquanto os restantes equipamentos não ultrapassam os 1.8μm.

Além destas novidades, a Huawei irá ainda utilizar uma matriz de cores RYYB, em vez do tradicional RGGB Bayer, permitindo que o sensor capte 40% mais de luz.

Embora ainda não se saiba a data de lançamento, é previsto que seja apresentado já no mês de março. Este será um modelo que irá revolucionar o mercado dos smartphones, especialmente no campo da fotografia. No entanto, será claramente limitado pelos problemas com os serviços da Google, o que deverá afastar alguns utilizadores.