Organização vende ADN de Donald Trump e de outros líderes

Por todo o mundo há pessoas capazes de qualquer coisa para ganhar fama, poder e dinheiro. Nem que, para isso, tenham de vender o ADN do presidente dos EUA. Hoje vamos dar a conhecer uma organização que vende as supostas moléculas de genéticas de vários líderes mundiais.

Este poderá ser um novo mercado muito controverso. Está em causa muito mais do que aparentemente se poderá perceber.

Earnest Project vende ADN de Donald Trump, Macron, Merkl e Elton John

Recentemente, a organização The Earnest Project começou a dar a hipótese de as pessoas terem amostras do ADN de várias celebridades e líderes mundiais.

A grupo afirma que conseguiu recolher vários objetos deixados pelos participantes do Fórum Económico Mundial de 2018 em Danos, na Suíça. Esses objetos poderão conter o ADN de várias personalidades que participaram no evento, como Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Elton John.

Assim, os objetos recolhidos vão desde garfos, guardanapos, copos de café, jarras de vidro, pontas de cigarros, cabelos, cotonetes, etc. Cada um destes objetos tem um preço. Por exemplo, o garfo da imagem anterior tem um custo estimado até 36 500 dólares, ou seja, cerca de 33 000 euros.

Organização tem um catálogo online com todos os objetos

Caso esteja interessado, o The Earnest Project tem um catálogo com todos estes objetos que podem conter o ADN dos famosos. Conforme pode ser apreciado, o catálogo designa-se Coleção Davos e pode ser visto aqui.

A imagem seguinte mostra um guardanapo usado que pode custar até 10 500 dólares, o que corresponde a sensivelmente a 9 500 euros.

O objetivo passa agora por leiloar os produtos, de modo a consciencializar para o “capitalismo de vigilância“, ou seja, a prática de monetizar dados pessoais das pessoas. Nesse sentido, esta ação pretende, assim, que as pessoas tenham noção de que os nossos dados genéticos podem parar às mãos de qualquer um, como, por exemplo, as empresas tecnológicas Facebook e Google.

Segundo as informações deixadas em entrevista à One Zero, a equipa da The Earnest Project afirma que:

Ao recolher e vender dados vitais e sensíveis das pessoas mais poderosas do planeta, esperamos incentivar à reação visceral contra o capitalismo de vigilância que existe entre a elite. Todos estamos constantemente a deixar o nosso ADN à nossa volta e em obtejos descartáveis. Quando se começa ter atenção, é realmente muito fácil recolher o ADN de um alvo.

Um dos produtos mais caros é um copo de vidro, exibido na imagem acima, que está avaliado em 65 000 dólares (cerca de 60 000 euros).

Portanto, resta agora saber quem poderá querer ter um objeto usado, até um pouco sujo e ‘bizarro’, apenas na ânsia de poder estar perto do ADN de alguma celebridade. Além disso, que outros “fins” poderão ter estes compostos orgânicos cujas moléculas contêm as instruções genéticas?

The Earnest Project