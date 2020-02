Air-gen: Bateria do telemóvel carregada através da humidade do ar?

A produção de energia continua a ser um enorme desafio da comunidade científica. Atualmente existem várias fontes de energia limpa, mas continuam a investigar-se novos métodos. De acordo com um grupo de cientistas na Universidade de Massachussets no Estados Unido, é possível produzir eletricidade a partir da humidade do ar.

Esta poderá ser mais uma fonte de energia renovável disponível em breve… e até poderá servir para carregar telemóveis no futuro.

Depois da descoberta de se conseguir propagar internet pela luz, surgiu agora uma nova forma de produzir eletricidade. Através da humidade do ar, um grupo de cientistas diz ser possível criar eletricidade. O estudo foi publicado na revista científica Nature e o segredo está na utilização de nanotubos de uma proteína condutora. Esta proteína consegue converter o vapor de água em eletricidade presente na atmosfera.

Os cientistas criaram um dispositivo denominado de Air-gen (ou air-powered generator) que usa os nanotubos da proteína condutora. Esta proteína é produzida por um micróbio designado de Geobacter (género de Proteobacteria). Por sua vez, os nanotubos formam uma película à qual são ligados elétrodos. Estes capam a corrente gerada pela reação da proteína com o vapor de água da atmosfera e geram eletricidade.

Jun Yao, engenheiro eletrotécnico, referiu que… esta é uma forma de “tirar eletricidade do ar… o dispositivo Air-gen cria energia limpa 24/7”. Esta nova tecnologia poderá ter contributos muito positivos no futuro das energias renováveis, alterações climáticas e até no futuro da medicina. Para isso, é necessária apenas uma fina película de nanotubos da proteína com menos de 10 microgramas de espessura. A parte inferior da película assenta sobre um elétrodo, enquanto um elétrodo mais pequeno, que cobre apenas parte da película dos nanotubos, fica por cima.

O microbiólogo Derek Lovley, revelou ainda, no âmbito do estudo, que descobriu o micróbio Geobacter no rio Potomac há mais de trinta anos.

Esta nova forma de gerar energia pode servir para os mais diversos cenários. Atualmente, a capacidade gerada ainda só permite alimentar pequenos dispositivos. No entanto, os cientistas, referem que no futuro esta tecnologia até pode ser usada para carregar telemóveis.

Leia também…