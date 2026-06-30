Não é ficção científica: este laser LiDAR mede a poluição em tempo real

Há muitos vídeos nas redes sociais a mostrar uma viatura com um feixe de laser verde apontado ao céu durante a noite. Não, não se trata de um espetáculo de luzes ou de uma experiência científica invulgar. Isto acontece em muitas cidades do mundo. Sim, tem a ver com a poluição!

Este equipamento tem uma função bastante prática: medir a poluição atmosférica em tempo real.

O sistema mostrado no vídeo é um LiDAR atmosférico móvel, uma tecnologia que permite analisar a quantidade e a distribuição de partículas suspensas no ar a diferentes altitudes.

Como funciona um LiDAR para medir a poluição?

LiDAR é a sigla para Light Detection and Ranging. O princípio de funcionamento é semelhante ao do radar, mas em vez de utilizar ondas de rádio, recorre a impulsos de laser.

O equipamento dispara milhares de pulsos de luz laser para a atmosfera. Quando essa luz encontra partículas como poeiras, fumo, aerossóis ou gotículas de água, uma pequena parte é refletida de volta para o sensor.

Ao medir o tempo que o sinal demora a regressar e a intensidade da reflexão, o sistema consegue determinar:

A altitude onde se encontram as partículas;

A concentração de poluentes em diferentes camadas da atmosfera;

A evolução da qualidade do ar ao longo do tempo;

O movimento e dispersão das massas de poluição.

No vídeo, o laser é verde porque normalmente utiliza um comprimento de onda de 532 nanómetros, muito eficaz para detetar partículas atmosféricas.

Muito mais do que medir a qualidade do ar

Embora sejam frequentemente utilizados para monitorizar a poluição urbana, estes sistemas têm muitas outras aplicações. Os LiDAR atmosféricos ajudam investigadores e autoridades a acompanhar incêndios florestais, tempestades de areia, cinzas vulcânicas, nevoeiros e até a chegada de poeiras do deserto do Saara.

Também são utilizados em aeroportos para monitorizar condições atmosféricas, em estudos climáticos e em investigações meteorológicas.

Porque é que o feixe de laser é visível?

Em teoria, o feixe laser seria praticamente invisível. No entanto, quando existem poeiras, humidade ou outras partículas no ar, parte da luz é dispersa em várias direções, tornando o feixe visível para quem observa.

Quanto mais partículas existirem na atmosfera, mais facilmente o laser pode ser visto.

É perigoso?

Os sistemas LiDAR utilizados para monitorização atmosférica são concebidos para cumprir normas rigorosas de segurança. Apesar de utilizarem lasers potentes, operam com parâmetros cuidadosamente controlados e muitos incluem sistemas que interrompem automaticamente a emissão caso seja detetada a aproximação de aeronaves.

Ainda assim, nunca se deve olhar diretamente para um feixe laser nem tentar aproximar-se do equipamento durante o seu funcionamento.

Uma ferramenta essencial para compreender o ar que respiramos

À medida que as cidades procuram reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar, tecnologias como o LiDAR tornaram-se fundamentais. Ao fornecer medições em tempo real e em diferentes altitudes, estes equipamentos permitem compreender como os poluentes se deslocam na atmosfera e ajudam a tomar decisões mais eficazes na proteção da saúde pública.

O feixe verde que parece sair diretamente para o espaço é, afinal, uma sofisticada ferramenta científica que “lê” a atmosfera e ajuda a perceber melhor aquilo que, apesar de invisível, respiramos todos os dias.