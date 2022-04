Os últimos grandes smartphones Android têm estado debaixo de fogo por problemas relacionados que têm colocado em causa o seu funcionamento. Estas situações estão bem conhecidas e ainda não têm uma solução à vista.

As causas têm sido avançadas de várias fontes, mas agora há uma nova possibilidade que está a ganhar forma. Fontes próximas na indústria avançam que a própria ARM poderá ser a culpada, fruto de problemas no desenho destes SoC.

Queixas associadas com os novos smartphones Android da Samsung surgiram desde que estes foram apresentados ao público. As primeiras causas apontadas focavam-se no próprio fabrico da gigante sul coreana e em problemas neste processo.

Tanto os modelos equipados com os SoC Snapdragon 8 Gen 1 como os Exynos 2200 tinham este comportamento e a causa mais óbvia é mesmo o aquecimento excessivo. A solução ainda não existe e parece estar a afetar outros smartphones de outras marcas.

Informações mais recentes apontam para uma nova causa para o surgir deste problema nos smartphones Android. Fontes próximas da indústria revelaram agora que a causa desta situação poderá estar noutro ponto, bem mais próximo da origem destes SoC.

Tudo aponta agora para que a própria ARM seja a causadora desta falha que está a afetar estes SoC. Em especial terá sido o desenho destes componentes e o próprio processo de fabrico que está a ser implementado tanto pela Samsung como pela TSMC.

Curiosamente, a Apple usa os mesmos processadores que a ARM desenhou no iPhone e noutros dispositivos. A diferença, como apontam, está nos elementos adicionais usados e que resultam numa personalização muito mais eficientes destes SoC.

Não se sabe como este problema poderá ser resolvido, mas certamente que com a Samsung a querer desenvolver os seus SoC isto será amenizado. A empresa poderá aplicar medidas específicas para eliminar esta falha e assim eliminar os problemas de aquecimento nos seus smartphones Android.