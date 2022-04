A mais recente Patch Tuesday trouxe muitas mudanças importantes ao Windows 11. Principalmente focou-se na segurança e nos problemas que este sistema tem e que precisavam de ser corrigidos para manter as falhas longe.

Algo que não ficou declarado com esta nova versão foi uma mudança importante no que toca ao browser usado. Passa a ser possível a todos mudarem o seu browser padrão de forma simples e direta, sem qualquer complicação.

Uma das piores decisões da Microsoft foi a mudança na política de utilização do browser no Windows 11. Quis tornar complicado aos utilizadores realizarem a mudança de browser neste sistema, levando os utilizadores a ficar no Edge, o browser da gigante do software.

Claro que esta decisão acabou por ser revertida, principalmente depois das muitas críticas que foram dirigidas. Os utilizadores querem ter a liberdade de mudar e isso estava a ser negado com esta alteração que foi imposta no Windows 11.

Com a atualização KB5012592, recebida pelo Patch Tuesday, a Microsoft alargou a todos os utilizadores o reverter da mudança que está agora disponível. Começou por ser apenas acessível a quem estava no programa Insiders, mas agora foi partilhada com todos.

Após a instalação desta atualização passará a poder ser alterado o browser padrão, tudo realizado via a app Definições. Na área das Aplicações e ao escolherem o Chrome, o Firefox ou outro browser, podem marcá-lo como o padrão do Windows 11.

Esta não é ainda uma solução perfeita e simples como era antes no Windows 11 e noutras versões. Há ainda que alterar algumas das diferentes extensões que estão disponíveis e que vão ser mantidas associadas ao Edge como sendo o padrão.

Estas são excelentes notícias para quem usa o Windows 11 como o seu sistema principal. A Mozilla queria mais mudanças nesta área, mas o que a Microsoft já criou é uma alteração importante para a utilização de qualquer outro browser neste sistema.