A integração que a Google criou com o Android Auto dá a qualquer carro um suporte único e uma assistência essencial. Se muitos carros já têm presente parte destas capacidades, ao juntar um smartphone tudo muda para melhor. Assim, esta app tem sido melhorada pela Google e a cada nova versão surgem novidades importantes, aliás, foi isso mesmo que aconteceu agora.

Vamos conhecer uma novidade que vem trazer mais segurança a quem usa o Android Auto no carro.

Uma excelente novidade do Android Auto

Apesar de não estar disponível em Portugal, é muito simples instalar e o usar o Android Auto nos carros que o suportam. Este traz um verdadeiro centro de controlo para qualquer viatura, integrando-se com o smartphone de forma única.

Não sendo o espelho do que corre no Android, garante a um conjunto de apps um ecrã para mostrarem as suas notificações e as suas funcionalidades. Claro que para notificar os utilizadores usa também o som, captando assim a sua atenção.

Fim das notificações do Android enquanto conduz

É precisamente aqui que incide a mais recente novidade. Agora passa a ser possível desligar o som das notificações que as apps do Android Auto emitem. Esta é uma configuração global e que podem ser encontrada nas Definições desta aplicação.

Aparentemente, e como pode ser igualmente visto no Reddit, muito utilizadores não ficaram satisfeitos com a implementação feita pela Google. Reclamam que há ainda melhorias a ser feitas no Android Auto para que esta novidade fique como é pretendido.

Existem problemas com as mensagens criados pela Google

Em concreto, referem que as mensagens ficam presas no ecrã do carro e devem ser removidas de forma manual. Mesmo com esta situação de exceção, a maioria ficou satisfeita por finalmente não ter as notificações a interromper a música que está a tocar.

A Google prova que tem esta app ativa e a receber as necessárias novidades e melhorias. Quem quiser esta novidade, só tem de procurar a versão 5.0.500224 num local seguro para obter apps fora da loja da Google.