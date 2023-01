O Android 13 chegou há pouco mais de 5 meses e já várias foram as fabricantes que anunciaram as suas interfaces de utilizador baseadas nesta versão. Contudo, a sua adoção está a ser bastante lenta, com muito poucos dispositivos já atualizados.

A Google revelou que apenas 5,2% dos dispositivos Android já receberam o Android 13.

A adoção do Android 13 muito baixa... ao fim de 5 meses

A fragmentação do Android é o grande problema do sistema operativo da Google, para utilizadores e programadores. Os smartphones da empresa são sempre os primeiros a receber as atualizações, garantindo assim todas as novidades, mas os smartphones Pixel chegam a uma percentagem muito diminuta de utilizadores.

A última atualização dos números da utilização do Android nas suas várias versões foi disponibilizada em agosto, quase em simultâneo com lançamento do Android 13. Esta informação voltou a ser partilhada através do Android Studio.

A informação hoje partilhada revela que o Android 13 (T) chegou apenas a 5,2% dos dispositivos em utilização. É o Android 12 que atualmente domina o mercado, com 18,9% (S), um aumento significativo desde a última informação partilhada, de 13,5%.

Atualmente, o Android Jelly Bean que ainda tinha alguma representatividade há 5 meses, deixou agora de aparecer e o Android KitKat passou dos 0,9% para os 0,7%.

O Android Studio não explica a forma como estes dados são recolhidos, mas tal como a Google anunciava no passado, deverão ter por base os dados recolhidos na Play Store, com base nos dispositivos que acedem à loja de aplicações.

Além da Google, a Samsung, OnePlus e Xiaomi, são algumas das fabricantes que mais contribuíram para a adoção da versão 13, ainda assim, a uma velocidade muito lenta face às exigências e expectativas dos utilizadores.