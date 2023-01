Deliver Us Mars prepara-se para conquistar o Planeta Vermelho

Está a aproximar-se a data de lançamento de Deliver Us Mars, o próximo jogo dos estúdios KeokeN Interactive.

O título, que aborda o tema da colonização do Planeta Vermelho, recebeu recentemente um trailer novo. Venham vê-lo.

No ano passado apresentámos (ver aqui), Deliver Us Mars, o próximo jogo dos estúdios holandeses KeokeN Interactive.

Trata-se de um jogo de ficção cientifica, repleta de ação e suspense que convida os jogadores a participarem no processo de colonização do Planeta Vermelho, Marte, enquanto investigam um pedido de socorro misterioso proveniente do planeta.

Deliver Us Mars transporta os jogadores até ao Planeta Vermelho, onde uma nova história os leva num processo de descoberta do planeta. O jogo é a sequela de Deliver Us The Moon, lançado em 2019, pelo que se pode esperar uma aventura repleta de exploração e com muitos puzzles e quebra-cabeças pelo caminho.

A história de Deliver Us Mars, decorre 10 anos depois os eventos de Deliver Us The Moon numa época em que a Raça Humana está em franco declínio na Terra. Após um misterioso pedido de socorro vindo de Marte, a astronauta mais jovem da Terra, Kathy Johanson, junta-se à tripulação da Zephyr numa última missão: resgatar as naves coloniais ARK (naves altamente sofisticadas e com a tecnologia capaz de reverter os efeitos das alterações climáticas) roubadas pela misteriosa Outward e assegurar a sobrevivência da raça humana.

No entanto, Kathy tem outras motivações para atravessar o Planeta Vermelho, pois ela acredita que o seu pai desaparecido, poderá estar algures na superfície do planeta e dessa forma, a sua demanda é bem mais intima e urgente.

Em Deliver Us Mars, os jogadores podem esperar encontrar uma aventura repleta de puzzles e desafios ambientais para resolver, terão de escalar as altas montanhas de Marte e explorar a superfície do planeta em ambiente de gravidade zero, na tentativa de encontrar o mistério do que se passou com os habitantes originais das ARK.

Deliver Us Mars, será lançado a 2 de Fevereiro para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam 9 Epic Games Store).